Autoridades del Estado de México impusieron un ejemplar castigo a un grupo de policías de Valle de Bravo tras haber comprobado su participación en el delito de desaparición forzada.

El cual, según la carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR), se cometió en noviembre de 2017 cuando los uniformados arrestaron a un sujeto presuntamente para cumplir con sus funciones.

De acuerdo con las autoridades, con el ejemplar castigo se busca otorgarle justicia a la víctima de desaparición forzada en mano de los policías de Valle de Bravo, así como a sus allegados.

Por lo tanto, se precisa en el dictamen emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema, los responsables también se ocuparán de la reparación del daño ; te damos detalles sobre la sentencia.

Policías de Valle de Bravo recibieron este ejemplar castigo por comisión de desaparición forzada

Tras meses de investigación y presentación de pruebas ante las autoridades pertinentes, un grupo de policías de Valle de Bravo conformado por estos tres elementos recibió un ejemplar castigo:

Fidel Pérez Espinoza

Marco Antonio Hernández Aguilar

Julio César Gutiérrez Hernández

Se trata de una sentencia por el Juez de Procesos que consta de 13 años y nueve meses de prisión por el delito de desaparición forzada de personas cometido en noviembre de 2017.

Cabe destacar que en su detención previa, el grupo de policías que respondía al sector municipal de Valle de Bravo, había argumentado que el caso por el que fueron acusados se trataba de un arresto .

No obstante, luego de la recopilación de datos e información de todo índole y al no comprobar que no era un caso de desaparición forzada, fueron acreedores al ejemplar castigo en manos del juez.

Así pues, añade tal autoridad, la pena de los policías de Valle de Bravo se acompañará de la negación de sustitutivos de ley, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación pública y reparación de daños .

Desaparición Forzada (Internet)

Desaparición forzada en México; policías de Valle de Bravo recibieron ejemplar castigo por esta razón

La desaparición forzada en México es un tema sumamente delicado y está relacionado, según la ONU, con los índices de impunidad que se desarrollan a lo largo de los años en cada nación.

En acorde al portal del gobierno federal, este delito consiste en “ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado ”.

Es decir que policías como los de Valle de Bravo, en su presunto ejercicio de funciones priven de la libertad a sujetos para después negar su paradero y entonces privarlos de la protección de la ley.