Una mujer del Estado de México recibió el esquema completo de vacunación, pero de dos vacunas contra el Covid-19 diferentes.

Rosa María Ramírez Mata, de 55 años, recibió su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y la segunda de Sputnik V.

A la mujer le fue aplicada la vacuna de AstraZeneca en su primera dosis el pasado 2 de junio en Teotihuacán, Estado de México.

En tanto que al acudir este miércoles 11 de agosto por su segunda dosis, la mujer afirmó que la enviaron a Ecatepec, donde recibió la vacuna Sputnik V.

Tras recibir una combinación de vacunas, Rosa María Ramírez señaló presentar síntomas como entumecimiento de la boca y parte del rostro.

La mujer aseguró haber mostrado al personal de salud el documento donde se señala que la primera dosis recibida fue la de AstraZeneca; sin embargo, eso no impidió que le aplicaran la segunda dosis con un fármaco diferente.

“Me lo pidieron, me lo recogieron y ellos vieron, pero la verdad como yo ya no veo bien y pues me metí sola”

Rosa María Ramírez Mata