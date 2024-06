Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, acerca su gobierno a mujeres rurales, indígenas y campesinas de la entidad.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró el Foro Mujeres Rurales Mexiquenses: Estrategias para Garantizar sus Derechos.

Dicho foro tiene la finalidad de escuchar las necesidades de mexiquenses campesinas, indígenas y que viven en comunidades rurales, para generar políticas y programas que permitan el desarrollo y la visualización de este sector.

“Abordemos los desafíos y encontremos las soluciones, los medios, lo canales para acercarles las herramientas que les permitan convertirse en mujeres que transformen, primero su realidad, después a su familia y la de su localidad”. Delfina Gómez

Delfina Gómez indicó que en el Estado de México más de un millón de mujeres viven en zonas rurales, de las cuales, 76% contribuyen a las labores productivas.

No obstante, son discriminadas al no contar con la propiedad de sus tierras, no tener acceso a créditos, insumos, salud y educación.

“A pesar de los grandes aportes que han dado las mujeres y de su productividad, muchas de ellas sufren pobreza y discriminación. Se encuentran en clara desventaja frente a los hombres y las mujeres de la ciudad. Por eso, es crucial impulsar programas que permitan promover el conocimiento, la difusión y el acceso a sus derechos”. Delfina Gómez

La gobernadora Delfina Gómez afirmó que visitar y recorrer las comunidades es la forma de conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de la población.

“Que este foro sirva no solamente para tener un momento, un encuentro, sino también sirva para que puedan resultar políticas públicas”. Delfina Gómez

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México (Cortesía)

Gobierno del Estado de México emprende acciones para la atención mujeres rurales, indígenas y campesinas

La secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez, puntualizó que en el Estado de México existen 398 mil 191 núcleos agrarios certificados, cuyo 30% corresponden a mujeres.

Por lo anterior, el gobierno estatal acerca a las zonas rurales, los servicios de regularización de sus derechos agrarios, al sumarse a las Jornadas de Justicia Itinerante en alianza con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN), los Tribunales Unitarios Agrarios y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

María Eugenia Rojano, secretaria del Campo, comentó que el foro forma parte de las acciones para garantizar los derechos de las mujeres campesinas, para que en un futuro tengan bienestar y desarrollo.