Hoy martes 18 de marzo se activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Estado de México y habrá doble hoy no circula mañana; estos serán los carros que no podrán salir.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 15:00 horas sobre la activación de contingencia ambiental por mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, que comprende la CDMX y el Estado de México.

Lo anterior por una concentración máxima de ozono de 155 ppb detectada en la estación ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con el fin de reducir la emisión de contaminantes también se activó el doble hoy no circula válido para mañana miércoles 18 de marzo en CDMX y Estado de México; estos vehículos no podrán salir.

Activan fase 1 de contingencia ambiental en Estado de México

En apego a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México, se activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Estado de México y CDMX.

Ello debido a que la CAMe informó que a las 15:00 horas se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb, por encima del promedio.

Y es que después de las 14:00 horas comenzó a incrementarse la estabilidad atmosférica que dio pie a condiciones muy adversas para la dispersión de contaminantes precursores de ozono.

Ante ello, la contingencia ambiental prevalecerá en el Estado de México y se activará también el doble hoy no circula durante mañana miércoles 19 de marzo.

Se mantiene fase 1 contingencia ambiental en CDMX y Estado de México (Graciela López Herrera | Cuartoscuro)

Contingencia ambiental Estado de México hoy: Estos carros no podrán salir por doble hoy no circula mañana 19 de marzo

Derivado de la contingencia ambiental, mañana 19 de marzo habrá doble hoy no circula en el Estado de México y varios vehículos no podrán salir.

De acuerdo con el comunicado de la CAMe, los carros que no podrán salir de las 05:00 a las 22:00 horas por doble hoy no circula en el Estado de México son:

vehículos con holograma 0 y 00, engomado color rojo, con terminación de placa 3 y 4

vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9

vehículos con holograma 2, permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas

vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México

taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Los vehículos que estarán exentos de la medida del doble hoy no circula para mañana 19 de marzo son:

vehículos con holograma 0 y 00 con terminación de placa 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9

vehículos particulares con holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 6 y 8

motocicletas y placas para personas con discapacidad

vehículos eléctricos o híbridos con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Hoy no circula Estado de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro)

Contingencia ambiental Estado de México: ¿Cuál es la calidad del aire hoy 18 de marzo?

A la par, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que la calidad del aire en la CDMX y zona conurbada iba de mala a muy mala.

En su reporte de las 15:00 horas y tras la activación de la contingencia ambiental se sugirió a la población seguir las siguientes recomendaciones:

evitar actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre

acudir al médico si se presentas síntomas respiratorios o cardíacos

Contingencia ambiental Estado de México: Recomendaciones a la población y para reducir contaminantes

Con el fin de contribuir a la reducción de emisiones de contaminantes, la CAMe desplegó una serie de recomendaciones a la población y otras medidas que se pueden tomar en el Estado de México.

A la población:

evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas

se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Para reducir emisiones:

facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes

evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes

recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico

reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa