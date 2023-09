En su sexto informe de gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo externó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el apoyo dado al Estado de México en obras y programas sociales.

Durante su último informe como gobernador del Estado de México este lunes 4 de septiembre, Alfredo del Mazo destacó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras prioritarias del gobierno de AMLO, fue construido en la entidad.

Del AIFA, del Mazo señaló que aportará a la población del norte del Estado de México un mejor nivel de bienestar, objetivo que dijo AMLO promueve en cada una de sus iniciativas.

Maryfer Centeno: A Delfina Gómez no le gustó nadita agradecer a Alfredo del Mazo en la mañanera de AMLO

Mañanera de AMLO hoy 4 de septiembre. Temas importantes: Tren Maya, Javier May, Fonatur, gubernatura de Tabasco, Alfredo del Mazo, Tren México-Toluca, El Insurgente y más

El gobernador Alfredo del Mazo subrayó algunas de las obras y programas sociales más importantes implementados durante su gobierno en el Estado de México con el apoyo de AMLO.

Así como la construcción del AIFA, el mandatario mexiquense destacó obras como Tren Interurbano México-Toluca, la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA y el trolebús Chalco-Santa Martha.

“Son obras de gran impacto que permitirán detonar el desarrollo, las oportunidades y el bienestar de las familias”, expresó del Mazo.

Sostuvo que desde el inicio de su administración, la orientación social y el compromiso de trabajar con las familias más necesitadas lo unieron con AMLO.

Del Mazo apuntó que el aprecio de López Obrador por los mexiquenses y su compromiso por los que menos tienen permitió dar inicio a algunos de los programas sociales más importantes en la entidad, tales como:

El gobernador agregó que durante cinco años tuvo la oportunidad de caminar junto a AMLO, durante los cuales avanzaron de manera coordinada y compartieron el compromiso de trabajar por el Estado de México.

Al último informe de gobierno de Alfredo del Mazo también asistieron Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México.

En el marco del último informe de gobierno en el Estado de México, AMLO reconoció el trabajo de Alfredo del Mazo, al señalar que se realizaron diversas obras conjuntas en beneficio de los mexiquenses.

López Obrador destacó que Alfredo del Mazo siempre fue muy respetuoso y no “confundió” las cosas, así como que no hizo “politiquería” y nunca hizo una declaración en contra del gobierno federal.

“Se han hecho obras en beneficio del pueblo del Estado de México. Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para trabajar”

AMLO