El 2 febrero de 2024 las redes sociales se llenaron de fotografías del brutal accidente que más de 200 cerditos sufrieron en el Circuito Exterior Mexiquense y del que 61 fueron rescatados por ciudadanos y activistas.

Alrededor de las 7 de la mañana, a la altura de Cuautitlán Izcalli, en la curva conocida como La Pera, el tráiler que los transportaba volcó debido a la sobrecarga y el exceso de velocidad .

Los cerditos pasaron alrededor de seis horas agonizando, aplastados, terriblemente heridos y deshidratados. Y eso, hablando de los primeros en salir.

A muy altas horas de la noche, activistas, animalistas, sociedad civil y bomberos de Cuautitlán Izcalli aún rescataban a los más difíciles de sacar.

La cifra exacta sobre los cerditos que murieron en el acto, es incierta. Sin embargo, muchos pudieron haber sido salvados, de no haber sido por la negligencia de la empresa Transportes Trans Gran y la ineptitud de las autoridades .

El tráiler de Trans Gran, empresa ubicada en Jalisco, transportaba un total de 240 cerditos; es decir, muchos más de los permitidos según la norma 051-ZOO-1995 de trata humanitario en la movilización de animales en México .

El primer activista en llegar, conocido en redes sociales como Walt Dice, estaba en el lugar a las 10:30 am y ni la policía estatal ni el conductor habían hecho nada.

Los videos son devastadores. Los animales imploraban con lamentos ser liberados. La brutalidad del accidente se debió por completo a la violación de esta norma en diversos aspectos.

El más evidente, que al ser más de 200 cerditos, estos no contaban con el espacio mínimo recomendado ; 0.45 metros cuadrados por cada uno, factor que ya de por sí les genera estrés.

Esto ocasionó que terminaran uno encima del otro, sepultados, aplastados por otros que pesaban más de 100 kilos . Una situación que dificultó por mucho su rescate.

Ante la lentitud e incompetencia de las autoridades, fue Walt Dice quien se comunicó con los bomberos. Estos últimos ofrecieron una solución: cortar distintos barrotes con una sierra eléctrica para contar con varias salidas.

Sin embargo, el dueño se negó . En consecuencia, el activista recurrió a la Fiscalía del Estado de México, que ordenó se permitiera el trabajo de los bomberos.

A la par, en redes sociales el joven solicitaba ayuda de la población para conseguir tablas, sierras, agua y sobre todo manos para la monumental tarea, mientras los cerditos morían uno a uno . Los primeros en sumarse fueron los empleados de Grúas López, que se encontraban en el lugar.

Ellos hicieron el primer intento de voltear el tráiler, pero ni siquiera tres grúas fueron suficientes , así que a pesar de la impotencia y la desesperación, tuvieron que esperar a que se liberaran algunos barrotes y se consiguieran más cortadoras para sacar a algunos animales y disminuir el peso.

“Yo soy la autoridad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo vengo nada más para que no haya tráfico; los animales no me importan”

B. Martínez G., policía estatal.