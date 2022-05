El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo abanderó a la delegación deportiva que representará a Guanajuato en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2022.

Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, consideró que las y los deportistas son un ejemplo de disciplina, constancia, valentía y arrojo, valores que México necesita.

“Guanajuato y México necesitan de muchos líderes y muchos héroes y heroínas como ustedes, que sean ejemplo, abriendo brecha y dejando huella” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

Los Juegos Nacionales 2022 están organizados por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y tendrán lugar del 1 de junio al 8 de julio en cinco sedes:

Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Jalisco

794 deportistas de Guanajuato participan en Juegos Nacionales 2022

La delegación deportiva de Guanajuato está compuesta, hasta el 13 de mayo, por 784 deportistas de 27 municipios.

A ellos y ellas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció por su esfuerzo en las clasificatorias.

“Solo ustedes saben lo que han sacrificado para estar en el deporte representando a su estado y lograr una medalla. Es mucho el trabajo, mucha la presión y por eso los admiramos. Ustedes generan un efecto positivo”. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez hizo énfasis en que es difícil que en la vida de un deportista o un joven que practica un deporte las adicciones puedan entrar.

Por ello, el gobernador subrayó la importancia de practicar deportes en la infancia, pues lo aprendido desde niños y jóvenes, les acercará al éxito laboral y académico en la vida diaria.

Diego Sinhue Rodríguez pide a deportistas poner en alto a Guanajuato

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez exhortó a las y los deportistas a posicionar a Guanajuato entre los tres primeros lugares del ranking en los Juegos Nacionales 2022.

“Llevan la digna representación de Guanajuato y queremos sentirnos orgullosos de ustedes, espero que nos llevemos el mejor comportamiento dentro y fuera de las pistas” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

En ese sentido, el gobernador ratificó su compromiso con lograr espacios dignos en Guanajuato para practicar deporte y reconoció que queda mucho por hacer.

“Cuentan con todo el apoyo del Gobierno, han sido tiempos difíciles, sé que nos falta mucho y estamos en la ruta de mejorar la infraestructura deportiva en el Estado” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato

En la ceremonia de abanderamiento encabezada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destaca la participación de:

Marco Heroldo Gaxiola Romo, director general de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE)

Isaac Noé Piña Valdivia, director de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE León)

Guanajuato escala del lugar 19 al 5 en los Juegos Nacionales

La participación de Guanajuato en los Juegos Nacionales ha sido distinta con el paso de los años.

Hace 8 años, Guanajuato ocupaba el lugar 19 en el medallero. Sin embargo, en el 2021 escaló a la quinta posición.

Esto no habría sido posible si el deporte no formara parte del plan de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien buscó impulsar más talento deportivo.

En 2021, la delegación de Guanajuato obtuvo 177; de las cuales

63 son de oro

67 de plata

47 de bronce

En los Juegos Nacionales 2022, la delegación de Guanajuato participará en 40 de las 49 disciplinas convocadas por la Conade.

Los deportes en los que participará la delegación de Guanajuato son:

Futbol, basquet bol, basquet bol 3x3, voleybol, voleybol de playa, hockey sobre pasto, hockey in line, soft bol, básquetbol, nado sincronizado, water polo, rugby, karate do, tae kwan do, judo, luchas, esgrima, boxeo, atletismo en diferentes modalidades, triatlón, natación en diferentes modalidades, clavados en diferentes categorías, tenis, squash, badmintón, frontón en diversas modalidades, levantamiento de pesas, charrería, golf, skate boarding, breaking, escalada, patinaje, ciclismo en todas sus modalidades, entre otros.