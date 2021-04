Denuncian a Aeroméxico por destrozar transportadora de perrita

Usuaria de redes sociales denunció a Aeroméxico por mal cuidado de la transportadora de una perrita llamada Lobby

A través de redes sociales, una usuaria de nombre Zusel Otamendi, reporta un incidente ocurrido en la terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México , con la aerolínea Aeroméxico, a quien acusa de destrozar la transportadora de su perrita Lobby.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 3 de abril , luego de que la perrita, de cuatro meses , fue presentada en el área de documentación de Aeroméxico. Minutos antes del despegue, se le notificó a Zusel el incidente, por lo que tuvo que perder su vuelo .

"Estaba en la fila de abordar, cuando me dijeron tranquila, tu perrita está bien, solo hubo un accidente. Ellos me explicaron que Lobby ya no podía abordar y, prácticamente, sólo me querían dar a mi perrita y ya". Zusel Otamendi

Zusel, viajaba con su perrita Lobby, quien estaba entrenada para subir a la transportadora , desde Querétaro para tomar un vuelo con dirección a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En su trayecto hacía el aeropuerto de la CDMX, la propietaria Zusel y su perrita Lobby, viajaron en autobús , donde la border collie se transportó por medio una caja especial , donde, según indica, no tuvo ningún inconveniente con el comportamiento de su mascota ni con la línea de autobuses.

Aeroméxico no se ofreció a pagar por los daños ni ha dado hasta el momento una disculpa pública

Hasta el momento, la aerolínea, Aeroméxico no ha ofrecido una disculpa hacía la propietaria en cuanto al cuidado de Lobby ni se había ofrecido, si quiera, a pagar los daños causados.

Según refiere Zusel, la aerolínea, únicamente intento minimizar el incidente de su cachorra de apenas cuatro meses, ya que se le entrego la transportadora rota y con Lobby dentro sin que se le explicara la causa del siniestro.

“Lamentablemente, cuando viajas con tu mascota firmas una carta en la que se notifica que ellos no se hacen cargo ni responsables del fallecimiento por factores externos; entonces, ellos se deslindan de responsabilidades" Zusel Otamendi

Sin embargo, después de que Zusel, exigiera se tomará en consideración su caso, Aeroméxico, acepto pagar la 'kennel'.