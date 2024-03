Con un triste mensaje Nirvana Hank de 24 años de edad recordó a su mamá.

En múltiples ocasiones, Nirvana Hank ha publicado en sus redes sociales recuerdos con su madre María Elvia Amaya.

Esta vez no fue la excepción y con sensibles palabras, Nirvana Hank conmemora lo que habría sido su cumpleaños número 70 de su amor incondicional.

Nirvana Hank, conocida por su estilo de vida y su papel como influencer se mostró vulnerable ante sus millones de seguidores.

Debido que el pasado 27 de febrero cumpliría su mamá 70 años de edad y con una imagen y tierno mensaje conmemora este día especial rodeada del amor de sus hijos.

En la reciente publicación de Nirvana Hank compartió en Instagram recuerda a su mamá, María Elvia Amaya Araujo, quien murió a los 58 años debido a cáncer.

La influencer compartió una fotografía que demuestra todo el cariño que le tiene su mamá, en ella se plasma el amor de madre e hija.

En la foto se ve a María Elvia Amaya Araujo cargando en sus brazos a Nirvana Hank cuando era una bebé.

Como cada año, Nirvana Hank compartió una tierna foto de su baúl de los recuerdos junto a sensibles palabras en las que honra la vida de su mamá María Elvia Amaya Araujo.

Quien antes de morir fue una filántropa, psicóloga y destacada figura en la política de Baja California.

Nirvana Hank expresó sus sentimientos ante esta fecha importante en su vida, pues con claras palabras demuestra que extraña todos los días a su mamá.

“A veces me pongo pensar cuánto daría por verte tan sólo una última vez. Me imagino como iría nuestra conversación, todo lo que me encantaría contarte; me imagino tu olor, tu sonrisa y el calor de tu abrazo.”

Nirvana Hank