David Monreal, gobernador de Zacatecas, presentó la Agenda de la Paz Zacatecas 2024 que pretende garantizar la pacificación de la mano con la Cuarta Transformación.

En la junta llevada a cabo en el Palacio de Convenciones de Zacatecas, se reunieron representantes y funcionarios de todos los niveles para discutir la Agenda de la Paz Zacatecas 2024.

Esta nueva estrategia incluye más de 100 acciones impulsadas a través de 33 dependencias y entidades del Gobierno del Estado con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias.

David Monreal recordó a la Zacatecas que recibió en 2021, fecha en la que su estado estuvo sumida en una ola de violencia, misma que tuvo que ser contenida por las acciones de AMLO y la 4T.

“En la toma de protesta así lo expresé: el tema de temas será la pacificación, porque no se va a poder de otra manera, si no hay paz social, si no hay tranquilidad, no hay desarrollo, no hay armonía, no hay convivencia”

David Monreal