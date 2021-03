La muerte de Julio César Galindo, presidente de Coparmex en San Luis Potosí, tuvo que ver con una situación personal, según la fiscalía.

México.- La Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí descartó que la muerte del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Julio César Galindo, en un ataque armado, tuviera que ver con su actividad empresarial.

El fiscal Federico Garza Herrera enfatizó que el hecho donde murió el presidente de Coparmex San Luis Potosí probablemente tuvo relación con una situación de índole personal, y en los próximos días se girarán órdenes de aprehensión contra los probables responsables del hecho. Para ello se obtendrán pruebas científicas.

"No fue en su calidad de empresario. Ha habido zozobra y preocupación de los empresarios por considerar que pudiera tratarse de un hecho contra un empresario por su actividad empresarial, aquí no es el caso, la línea de investigación no da otra información" Federico Garza Herrera. Fiscal de San Luis Potosí

Julio César Galindo murió tras un ataque a balazos el 1 de marzo, mientras estaba afuera de una vulcanizadora en la colonia Lomas, de San Luis Potosí. Al presidente de Coparmex en ese estado se le reportó grave y fue llevado a un hospital, con dos heridas en el tórax y el abdomen. Sin embargo muró recibiendo atención médica.

El hecho generó conmoción entre el gremio empresarial del estado y del país, de la Coparmex y otras organizaciones camarales, que exigieron justicia por el incidente.

Coparmex condena muerte de Julio César Galindo

La Coparmex nacional condenó la muerte de Julio César Galindo y pidió que se esclarezca el hecho y se dé con los autores materiales e intelectuales.

En rueda de prensa José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, pidió que se investigue el incidente para tener claridad y justicia. Además, la Coparmex emitió un comunicado el 1 de marzo donde exigió una investigación rápida y exhaustiva y que se garantice la seguridad de los mexicanos.