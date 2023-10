Tres mujeres se fugaron del penal de San Pedro, Coahuila, por lo que la Secretaría de Gobierno del Estado informó que se trata de las internas Claudia Patricia ‘N’, Dariela ‘N’ y Mía Berenice ‘N’.

La fuga se dio este sábado 30 de septiembre en el Centro de Reinserción Social Femenil del mencionado municipio, no obstante, no se ha detallado cómo se dieron cuenta de que las internas no estaban.

Una vez que se emitió el reporte, las fuerzas de seguridad del estado de Coahuila emprendieron un operativo para la localización de las tres mujeres.

Este operativo se extiende por varios municipios del estado de Coahuila para buscar que las tres mujeres regresen a prisión.

Entre los municipios en los que las buscan se encuentran:

Torreón

Matamoros

San Pedro

Francisco I. Madero

Fiscalía de Coahuila investiga fuga de tres mujeres del penal de San Pedro

Se informó que la Fiscalía General de Coahuila inició una investigación por este suceso y se interroga a las autoridades penitenciarias.

La fuga se dio cerca de las 8:30 de la mañana y se sabe que las mujeres estaban recluidas por delitos de robo agravado, homicidio doloso con alevosía y ventaja y venta de drogas.

Medios locales identificaron a Daniela ‘N’ quienes dijeron tiene 23 años y cuenta con cinco tatuajes con las figuras de un ligero, una pistola, un rostro de calavera fumando, un mandala y una cruz.

También describieron que Mía Berenice ‘N’ tiene dos tatuajes, uno de un platillo volador con silueta de mujer y cuatro cruces del lado izquierdo del cuello.

Los medios locales también reportaron que este penal de San Pedro, Coahuila, se inauguró el 20 de mayo de 2022, es decir, tiene poco más de un año de estar en operación.

También, de acuerdo con medios locales, el lugar cuenta con cuatro filtros de seguridad y su custodia está a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de Coahuila.