En redes sociales han circulado videos y declaraciones de turistas en los que afirman haber pensado que los cocodrilos del Cañón del Sumidero en Chiapas no son reales y que por el contrario podrían ser de plástico para simular la fauna de la zona.

El desconocimiento en el comportamiento de cocodrilos ha llegado a tal punto que internautas se han burlado de la situación y compartido memes al respecto.

“Soy de Chiapas y tienes que pasar tu mano para que se mueva” y “díganle que visite más seguido los zoológicos para que conozca la fauna”, son algunos de los comentarios que se han vertido en redes sociales.

Algunos más aclaran que permanecer inmóviles y con la boca abierta es para reglar su temperatura. En redes sociales se ha visto un video en el que se escucha:

Otros más atribuyen la historia al siguiente comentario de redes sociales.

“Hace unos días fuimos a dar cuna vuelta al Cañón del Sumidero, en lancha, me llamó la atención un cocodrilo, no parece de verdad, parece que es de mentira, como disecado. Si es así que feo que engañen a la gente, uno va con la ilusión de ver la naturaleza viva, nunca se movió, con su boca abierta todo el tempo. No deberían engañar a la gente”