Virgilo Pasotti, integrante del Comité Promotor de la Revocación de Mandato del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acusó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de las anomalías en el proceso de revisión de firmas.

Esto, porque se reveló que no estaba preparado ni daría las herramientas tecnológicas necesarias para recabar las firmas.

En conferencia de prensa, Virgilo Pasotti informó que se tuvo que presionar al IECM para que diera a conocer los plazos y procedimientos con el fin de que no se cometieran errores durante la solicitud de revocación de Mauricio Tabe.

IECM no hizo su trabajo en proceso de revisión de firmas de revocación de Mauricio Tabe

Gustavo García, asesor jurídico del Comité Promotor de la Revocación de Mandato de Mauricio Tabe, señaló de indolente al IECM por no tener la voluntad ni la intención de llevar a cabo el proceso de participación ciudadana.

Ello, pues no hubo información a tiempo, no se emitieron los acuerdos necesarios, no hubo difusión ni se invitó a la ciudadanía por parte de las autoridades.

Gustavo García explicó que existe la aplicación para la recaudación digital sin margen de error, sin embargo, no fue sino hasta 10 días antes que se planteó esta herramienta, lo que obligó a la recaudación en formato impreso.

“Es un escrutinio que para un proceso electoral se tengan que rendir informes de cuentas bancaria, ingresos, gastos y una revisión tan exhaustiva que ni en procesos electorales sucede” Gustavo García, asesor jurídico del Comité Promotor.

Del mismo modo, el INE no contrató a una empresa particular especialista en la transcripción y captura de los datos, lo que presentó un gran número de errores e inconsistencias.

Todo esto ha causado que hasta el día de hoy no se hayan podido revisar los datos, por lo que el Comité Promotor solicita una explicación de por qué no se proporcionaron los recursos tecnológicos y humanos para hacer válido un proceso democrático.

Finalmente, se informó que hasta ahora se han entregado 51 mil 656 firmas, pero la oposición está condicionando los programas sociales, pidiendo a los vecinos para que se retracten.