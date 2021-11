VIDEO: Abandona a perrito en la CDMX

Amigos Acabo de presenciar unas cuadras de llegar a Viaducto sobre congreso de la unión abandono de este perrito neta de Super indignante presenciar algo así me tuve que ir del lugar una chava se quedó rescatándolo aunque el perro no se dejaba agarrar se veía muy desesperado alcancé a grabar las placas de las personas que lo abandonaron por favor si alguien sabe en dónde reportar este tipo de casos ayúdame a dar con los responsables Yo me tuve que ir al lugar debido a que tengo una cita muy importante Y estaba causando mucho tráfico mi carro detenido #ImagenNoticias #FOROTV