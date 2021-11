Un bodega de reciclaje se incendió en la tarde de ayer 13 de noviembre en la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.

Autoridades de CDMX aseguraron que por el incendio de la bodega en Iztapalapa no hay heridos, solo dos personas tuvieron que ser atendidas en el lugar.

Además se evacuaron a 400 personas y 20 casas aledañas al incendio en Iztapalapa.

La bodega incendiada en Iztapalapa es de cielo abierto y en total resultaron afectados 600 m².

Incendio de bodega en Iztapalapa (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

Se incendia bodega en Iztapalapa; evacuan a 400 personas

Un incendio en bodega de reciclaje se incendió ayer en la tarde, en la calle Aquiles Serdán entre Felipe Ángeles y Circunvalación, colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.

El incendio en la bodega en Iztapalapa se registró alrededor de las 18:30 horas y alrededor de una hora después ya estaba controlado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX señalaron que a l a bodega de cielo abierto llegaron cuerpos de emergencia para apagar el fuego:

Bomberos

5 pipas

La autoridad agregó que los cuerpos de emergencia atacaron al fuego por los dos frentes.

Tuit de incendio de bodega en Iztapalapa (Twitter @SGIRPC_CDMX)

Protección Civil aseguró que el incendio en Iztapalapa no dejó personas heridas, solo se atendieron a una mujer y un niño en el lugar que no necesitaron ir al hospital, pero no explicó por qué.

En total 600 m² resultaron afectados por el incendio de la bodega en Iztapalapa.

Tras apagar el incendio, alrededor de las 19:30 horas, las autoridades comenzaron las actividades de remoción, informó en Twitter la alcaldía Iztapalapa.

🚨 Fuerte Incendio de Bodega 🚨



Anillo de Circunvalación y Calle Aquiles Serdán, Col. Santa María Aztahuacan, Alc_Iztapalapa



Servicios de Emergencia laboraron en el lugar sin que se reportaran lesionados pura crisis nerviosa pic.twitter.com/F9X8jOA9JQ — Grupo Voluntario Raíz Rescate (@RaizRescate) November 14, 2021

“Sobre el incendio en bodega de reciclaje ubicada en calles Felipe Ángeles y Aquiles Serdán, col. SantaMaríaAztahuacán, se informa que al momento ya ha sido controlado, a la espera de enfriamiento para proceder a las labores de remoción”. Alcaldía Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa informó que para evitar riesgos se tuvieron que evacuar a:

400 personas

20 familias

A la bodega afectada llegó la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y dijo que será su administración la encargada de seguir el caso.