Estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) Coyoacán protagonizaron una pelea el 21 de septiembre que provocó el miedo de una balacera dentro del plantel, por lo que un alumno compartió, en video, su versión sobre los hechos.

Desde Instagram, el joven, identificado como Dany Charalito, compartió dos videos donde narra su versión de la pelea y aclara lo que le tocó vivir del conflicto.

Por otra parte, en sus historias de la misma red social, responsabilizó a otro estudiante de lo que pudiera pasarle a él, así como a un compañero más y el padre de éste.

Dany Charalito compartió un video en Instagram en donde cuenta su versión de los hechos y de cómo escalaron hasta la agresión y la intervención de escoltas y hombres amarentemente armados dentro del plantel de UVM Coyoacán.

De acuerdo con el con el estudiante, el pleito comenzó debido a una estudiante de bachillerato con la que hablaba comenzó a difamarlo cuando se alejó de ella.

Para mostrar que ella lo buscaba y le pedía verlo, compartió capturas de pantalla donde estarían hablando para verse dentro o fuera del plantel y resaltó que algunas partes de la conversación fueron eliminadas por la joven cuando se dio cuenta que el problema escaló.

“Todo el problema empezó por una chica de bachillerato, la cual al parecer era novia de este chico que me agredió. Su hermana empezó a reclamarme que no le hablara, yo esperaba de la chica que me dijera que no me hablara. Después de esto empezó a difamarme "

Dany Charalito