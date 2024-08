Usuarios del Metrobús CDMX reportan retrasos de al menos 20 minutos en varias estaciones, algunas de ellas llenas de gente.

Aunque reconocen que las lluvias de la madrugada pueden afectar el servicio, también saben que a diario se generan retrasos debido a la falta de unidades.

Algunas estaciones permanecen o permanecieron cerradas como Corregidora que ya restableció su servicio y Constitución de Apatzingán continúa con trabajos hasta el domingo 18 de agosto.

Lluvias de la madrugada afectan la Línea 4

La Línea 4, cuya terminal es Alameda Oriente, presenta retrasos debido a las lluvias de la madrugada de este jueves 15 de agosto.

Por la mañana reportaban esperas de al menos 15 minutos en dicha terminal que normalmente reporta falta de unidades a diario.

Cabe recordar que la noche anterior de 14 de agosto la lluvia afectó el paso del Metrobús CDMX en distintas zonas de la capital mexicana.

Buenos días @MetrobusCDMX, creo que la 🌧️ los aturde, tenemos casi 15 minutos esperando y no llega ningún autobús a la Alameda, si no es de noche, es de mañana, pero el servicio pésimo,por favor ayuda!🚨

L4 Alameda-Pantitlan@martibatres@RosarioCastroE@SSC_CDMX@UCS_GCDMX#CDMX https://t.co/njm2kNipPo pic.twitter.com/5QW4mHSpA5 — Sergio Arias (@ergioari) August 15, 2024

Retrasos de 20 minutos en rutas Del Moral-Juárez y Rojo Gómez-Dr. Gálvez.

También reclaman falta de unidades en la ruta que une a las Líneas 1 y 2, Rojo Gómez- Dr. Gálvez.

De la misma manera reclaman unidades para la ruta Del Moral-Juárez, que conecta las Líneas 2 y 3, donde reportan esperas de 20 minutos.

No hay unidades en la ruta del moral - Juárez, tiempo de espera de 20 min, estación rio frío — cesargonzrs (@cesargonzrs) August 15, 2024

Respecto a la ruta Tepalcates-Colonia del Valle, de la Línea 2, se reportó que no hay unidades que pasen y la estación ya está llena.

Sigue intervenida estación Constitución de Apatzingán

La estación Corregidora no tuvo servicio por la mañana de este jueves 15 de agosto, no obstante, pronto se restableció, aunque reportan pantallas indicando que no hay servicio.

La estación Constitución de Apatzingán de la Línea 2 seguirá si servicio hasta el domingo 18 de agosto en dirección Tacubaya.

Aviso Importante⚠️



La estación Constitución de Apatzingán de L2 se encontrará sin servicio en sentido a Tacubaya a partir de mañana hasta el 18 de agosto.



Se mantiene el servicio de forma regular en sentido a Tepalcates. #TomalóEnCuenta 👍 pic.twitter.com/TCUjKotix0 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 12, 2024

¿Otro día de caos en Indios Verdes?

Un usuario reclamó por la logística en Indios Verdes, de Línea 1, debido a que simplemente no es funcional el servicio para los usuarios.

El mismo usuario dijo que simplemente no hacen su trabajo debido a que deberían ejecutar el envío de unidades conforme a un monitoreo.

Cabe recordar que el principal reclamo es que en esa estación salen constantemente autobuses a Insurgentes, sin importar si se llevan o no y so escasos los que salen a Dr. Gálvez, El Caminero o La Joya a pesar de las aglomeraciones.