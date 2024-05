El Metro de la Ciudad de México (CDXM) ve afectado su servicio hoy viernes 3 de mayo, ya que esta mañana se registran retrasos en la marcha de unidades de pasajeros de la Línea 8.

A las 6 de la mañana, el Metro CDMX indicó un tiempo de espera 5 minutos de espera en los andenes de la Línea 8 para abordar un convoy, pero esta información fue rechazada en los comentarios de la misma publicación.

En ese sentido, una usuaria del Metro CDMX señaló la existencia de retrasos de hasta 15 minutos en la ruta:

Sin embargo, más de una persona de quejó por el servicio de la Línea 8:

"Línea 8 sus “5 minutos” no sirven de nada cuando en realidad no es así, ya tenemos más tiempo en Constitución y no avanza, al menos avisen o hagan algo por una vez"

Usuaria del Metro CDMX