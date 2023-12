El Metro de la ciudad de México (CDMX) comunicó hoy 11 de diciembre en redes sociales que, debido al clima de lluvia en la capital, se implementó marcha de seguridad en algunas rutas.

A pesar de lo anterior, el Metro CDMX indicó en redes sociales un tiempo de espera de 5 minutos en la Línea B a las 6 de la mañana, ruta donde se produjeron distintos reportes ciudadanos.

“Pues el Metro Línea B, en ambas direcciones está detenido y perdiendo mi tiempo, no veo problema alguno salvo un poco de llovisna, y no se está moviendo, llevamos paradas 10 minutos. No sé enojen cuando los usuarios empiecen a quejarse de mal servicio”

Usuario del Metro CDMX