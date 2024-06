¿Qué pasa en Eje Central? Comerciantes de la Alameda Central denuncian que no los dejan trabajar, por lo que bloquean el cruce de esta importante avenida con Avenida Juárez.

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que la circulación de Avenida Juárez en sus cruces con Balderas, Dolores y Eje Central, se mantiene cerrada por los manifestantes.

Los comerciantes informales denuncian que no los dejan trabajar, además de ser amedrentados por parte de los policías capitalinos y violencia contra las mujeres indígenas mazahuas.

Esto es lo que pasa en Eje Central hoy 20 de junio de 2024.

15:35 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Congreso de la Unión. pic.twitter.com/d8RblHIuIi — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 20, 2024

Comerciantes denuncian que no los dejan trabajar y bloquean Eje Central

Este jueves, alrededor de 50 comerciantes bloquean la circulación en el cruce de Eje Central con Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la CDMX.

Los manifestantes denuncian que no los dejan trabajar, por lo que exigen una mesa de diálogo con las autoridades pues, hasta que no lo hagan, no se moverán de su bloqueo.

Los reportes indican que la circulación se encuentra afectada en la zona, por lo que piden hacer caso a las recomendaciones de las autoridades capitalinas.

No nos dan mesa de diálogo, no les damos solución. Comerciante

Comerciantes de inmediaciones de la Alameda Central cierran el Eje Central Lázaro Cárdenas así como la Av. Juárez con sus respectivos puestos en protesta de que autoridades no los dejan trabajar. pic.twitter.com/Nvqan13aSS — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) June 20, 2024

Comerciantes que bloquean Eje Central demandan espacios para trabajar en Alameda Central y otras cosas

De acuerdo con una vendedora entrevistada por Clic Noticias, llamada Janeth García, los comerciantes no solo bloquean Eje Central al cruce con Avenida Juárez porque no los dejan trabajar.

También acusa que un señor llamado Cristian los reprende, amedrenta y bloquea las entradas , además de detener arbitraria e injustificadamente a dos jóvenes comerciantes.

Refiere que ella y otros más fueron testigos del momento en el que el señor Cristian “les metió droga” en sus bolsas para poder detenerlos.

Asimismo, la vendedora señala que estas situaciones “es todos los días”.

🚨 Caos en Eje Central: Vendedores ambulantes cierran calles tras desalojo

Por lo menos 50 ambulantes han bloqueado Eje Central y Avenida Juárez, exigiendo una mesa de diálogo con las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los afectados tomaron esta medida tras ser desalojados. pic.twitter.com/INeAxLzPkI — Clic Noticias (@clic_noticias) June 20, 2024

Finalmente, los comerciantes bloquearon Eje Central y Avenida Juárez con sus puestos ambulantes, en donde también se lee que exigen justicia y no más agresiones e intento de feminicidio para mujeres mazahuas.