El grupo de K-Pop, SEVENTEEN tendrá un Pop-Up Store en CDMX (Ciudad de México), por lo que te decimos tofo lo que debes saber para visitarlo: dónde está, horario, fechas, precios y más.

La subsidiaria HYBE Latin América anunció la primera Pop-Up Store para los fanáticos de CDMX, con la que, además de merch exclusiva y oficial de la boyband de K-Pop SEVENTEEN, también podrás adquirir su nuevo álbum.

SEVENTEEN es una banda integrada por S. Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Vernon y Dino, quienes se preparan para su doceavo mini álbum.

Pop-Up de SEVENTEEN en CDMX: Dónde está

¿Dónde está la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX? De acuerdo con información de HYBE Latin América, tendrá lugar en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, exactamente en la calle Guanajuato 227.

¿Cómo llegar a la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX? La más sencilla es en Metrobús, Línea 1, descender en la estación Álvaro Obregón, para caminar hacia avenida Yucatán, dirección contraria de la Glorieta de Insurgentes.

La salida de la estación es igualmente la contraria a la Glorieta, para girar en la esquina en donde está Laboratorio Médico del Chopo y Hotel Diplomático; el Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX está junto al Sports World Roma.

Mientras que la estación de Metro más cercana a la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX es Insurgentes, aunque se debe caminar al menos 15 minutos sobre la avenida Insurgentes Sur.

Pop-Up de SEVENTEEN en CDMX: Horario y fechas

De acuerdo con la información de HYBE Latin América, las fechas de la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX serán del 18 al 20 y del 25 al 27 de octubre 2024, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Sin embargo, para acceder a la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX es necesario reservar, preventa que se llevará a cabo del 13 al 30 de septiembre, en el sitio de internet de WeVerse.

Igualmente debes saber que sólo se puede reservar una visita por persona y será de una hora con la compra de los diversos productos de la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX.

SEVENTEEN M12 Pop-Up en Ciudad de México

¡Podrás comprar el nuevo álbum, merch exclusivo, y ver fotos y outfits de los miembros!



📆 Pop-up Fechas: Octubre 18~20 & 25~27

📣 Pre-Venta de Merch + Acceso al evento: Septiembre 13~30

🔗 Más información: https://t.co/tCNqKIm2kq

*Todo… pic.twitter.com/9w9GJyFfbx — HYBE Latin America (@hybe_latam) September 13, 2024

Pop-Up de SEVENTEEN en CDMX: Precios y más

Tal como se mencionó anteriormente, la reservación para asistir a la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX se necesita realizar una compra de diversos productos, en la tienda WeVerse y elegir la opción de Pick-Up.

Referente a los precios para reservar tu entrada a la Pop-Up Store SEVENTEEN de CDMX, van desde los 50 pesos hasta los 2 mil 97 pesos, con camisetas y sus álbumes.

Estos son los precios que presenta WeVerse para la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX:

patch 17 modelos: 50 pesos

trading card set: 150 pesos

“FML” décimo álbum de SEVENTEEN: 404 pesos

SEVENTHENTH Heaven onceavo mini álbum: 449 pesos

T-shirt Blue Collar white_ 450 pesos

WeVerse doceavo mini álbum: 499 pesos

T-shirt beige: 500 pesos

T-shirt white: 500 pesos

FML mini álbum random: 584 pesos

SEVENTHEENTH Heaven random: 629 pesos

doceavo mini álbum random: 699 pesos

set de FML: mil 752 pesos

set de SEVENTEENTH Heaven: mil 887 pesos

set del doceavo mini álbum: 2 mil 97 pesos

Una vez que compres cualquiera de los anteriores productos, aparecerán en la pantalla las fechas y horarios de la Pop-Up Store de SEVENTEEN en CDMX, para que recojas tu mercancía.

Sin embargo, debes recoger todos los productos en una sola visita a la Pop-Up de SEVENTEEN, no puedes dividirlos, además de que no se hacen responsables de si no puedes asistir en la fecha y hora señaladas .