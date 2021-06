“No puede regresar un régimen autoritario”, dice Claudia Sheinbaum por el “Halconazo”

México. - Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), expuso que hay que recuperar la memoria histórica para evitar que regrese un régimen autoritario, represivo y antidemocrático.

Este 10 de junio, durante la conmemoración de los 50 años de la masacre estudiantil, conocida como el “Halconazo”, Claudia Sheinbaum recordó que fue una época con gobiernos autoritarios.

“Jamás debemos olvidar de dónde venimos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Esta recuperación de memoria histórica que se hace desde el gobierno de México (…) es fundamental para no olvidar lo que fueron los gobiernos autoritarios, aquellos que por salvaguardar el poder un régimen, estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que lucharon por la democracia”

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX