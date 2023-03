Frente a cientos de personas reunidas en el Jardín Hidalgo de la alcaldía Coyoacán, mujeres alzan la voz en festival artístico.

Fue en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que en Coyoacán se reunieron:

Mujeres artistas

Activistas sociales

Cantantes

Poetas

Actrices

Grupos

Esto con el fin de demandar, al ritmo de géneros como la trova, el rap o el rock, para exigir el reconocimiento y respeto a sus derechos .

Dicho evento inicio con la segunda edición del concierto “Wooman Palooza” e incluirá diversas actividades durante esta semana en Coyoacán.

El objetivo es sumar voces, experiencias y testimonios de quienes han padecido y sufrido algún tipo de violencia y, el día de hoy, exigen respeto absoluto a sus garantías, derechos y decisiones.

“Hay que seguir combatiendo la violencia”, asegura Desirée Navarro en festival artístico en Coyoacán

Desirée Navarro, titular de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la alcaldía Coyoacán, celebró el que se hayan podido reunir valiosos testimonios sobre la violencia de género.

Ya que para ella, estos dan cuenta de la desigualdad que aún persiste y a la cual autoridades hacen oídos sordos. Al respecto, la funcionaria comentó:

“Hay que seguir combatiendo la violencia. Tenemos que visibilizar la violencia, esto es necesario para poder erradicarla. Sabemos que con acciones como estas que se realizan a través de la cultura, evitamos que ellas sean violentadas” Desirée Navarro

Asimismo, Giovani Gutiérrez alcalde de Coyoacán dijo que “nunca más deben repetirse las historias que se presentaron como testimonios de violencia y señaló que en el país hay muchas tareas pendientes en materia de equidad.

Festival artístico en Coyoacán fue simultaneo y contó con testimonios de violencia de género

El festival artístico de Coyoacán fue simultaneo y contó con enlaces a la ciudad de Miam i, donde artistas y activistas compartieron su talento y sus experiencias.

Por ejemplo, la saxofonista oaxaqueña Male Ríos -quien fuera atacada con ácido- levantó la voz y llamó a todas y todos a sumarse para que se generen leyes en todo el país.

Las cuales que sancionen de manera severa, a quien agrede a una mujer con productos químicos que causan daños de por vida.

“Me hubiera gustado que me conocieran primero por mi talento, no porque me quisieron matar”, dijo María Elena Ríos Ortíz ante cientos de personas reunidas en el Jardín Hidalgo de Coyoacán.

En su mensaje, la saxofonista demandó a las y los legisladores “que dejen su vanidad y su ego”, pues en el Congreso “ya no hay colores partidistas”.

Esto porque, según ella, se legisla para todos y prueba de eso es la aprobación de la Ley Ácida en el estado de Puebla en donde ya se castiga hasta con 40 años de prisión a quien ataque a una mujer con esta sustancia o similares.

Por su parte, también desde Miami, Bea Gasca, experta en recursos humanos y responsabilidad social, emitió un mensaje para las mujeres en la Ciudad de México.

Su discurso estuvo acompañado por Elizabeth Grimaldo, cantante y compositora de música pop en Panamá, quien realizó una presentación musical para los visitantes de Coyoacán.

Cabe señalar que se contó con testimonios de mujeres víctimas que han sido atacadas como Jaqueline Palmeros, del Colectivo Una Luz en el Camino y Carmen Sánchez, sobreviviente a un ataque con ácido.

Además de dar su testimonio; Maria Elena Ríos dio dos interpretaciones mostrando su talento. También se contó con la participación de las siguientes artistas:

María San Felipe

DJ, Xóchitl Luján

Alenka Ríos

María Bernal

la Big Band Femenil STUM

Grupo VinoTinto

Ximbo (rapera)

Al evento artístico donde las mujeres alzaron la voz en Coyoacán asistió también la diputada federal del PRD, Elizabeth Pérez.