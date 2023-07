Durante la noche del domingo 16 de julio, diversos grupos de motociclistas tomaron las calles de la Ciudad de México (CDMX) con la rodada “Todos somos un solo barrio”.

La convocatoria fue lanzada por grupos de motociclistas y el rapero Eme Mala Fe para las 22:30 horas en la esquina de Eje Central y Eje 3.

De esta manera, los cientos de motociclistas rodaron por colonias y avenidas como:

Algarín

Doctores

Obrera

Buenos Aires

Eje Central

Eje 3 Sur

Eje 3 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

Viaducto

Cuauhtémoc

San Antonio

avenida Guelatao

calzada Zaragoza

#EvitaLaZona 🚧 Encontrarás bloqueo en Eje Central y Eje 3 Sur, colonia Doctores, @AlcCuauhtemocMx.



🔀 Alternativa vial: Viaducto Presidente Miguel Alemán y Av. Cuauhtémoc.#MovilidadCDMX

📹#C5conConfianza pic.twitter.com/bB9Wcs72GY — C5 CDMX (@C5_CDMX) July 17, 2023

Reportes indican que motocilistas también se reunieron en la alcaldía Álvaro Obregón, con puntos de concentración en la avenida Centenario y José Gálvez Moya.

Tan sólo en Eje 3 y la colonia Buenos Aires se habrían reunido alrededor de 15 mil personas en 10 mil motocicletas y 150 automóviles.

Por la noche, alrededor de 15,000 personas en 10,000 motocicletas y 150 autos se reunieron en el Eje 3 y la colonia Buenos Aires como parte de la convocatoria de Todos Somos Un Solo Barrio, organizado por un rapero. pic.twitter.com/mbcugD2Owe — David Ordaz (@david_ordaz) July 17, 2023

Todos somos un sólo barrio: “No es una marcha de motoclistas, es una celebración de ser barrio”, aclaran

El rapero Eme mala fe aclaró que “Todos somos un solo barrio” no se trababa de una “marcha” ni una rodada de motocilistas, sino de una celebración de ser y pertenecer al barrio.

“Todos somos un sólo barrio no es un concierto, no es un evento, no es una marcha, no es una rodada... es una celebración de ser de este lado, del barrio, de pertenecer aquí. El día de hoy no somos de la Ciudad y del Estado, no somos de Guadalajara y de Querétaro. El día de hoy todos somos una sólo persona y una sóla familia”, dijo el rapero sobre la movilización de motociclistas en un video compartido en Instagram.

El rapero pidió que durante “Todos somos un solo barrio” no hubiese robos, armas ni violencia, sino sólo celebrar y pasársela bien.

“Yo sé que a mucha banda le genera, hoy no quiero armas, no quiero robos, no quiero violencia, hoy quiero que la pasemos bien chingón, que salgan, agarren la fiesta y la pasen bien bonito. Hoy quiero celebrar eso, que la banda es bien unida y que estamos bien perros orgullosos de ser del barrio”, agregó.

Todos somos un sólo barrio: Primera edición se llevó a cabo en 2021

La primera edición de “Todos somos un solo barrio” se realizó el 5 de marzo de 2021 y dio inicio cerca de las 22:30 horas.

En aquella ocasión, grupos de motociclistas recorrieron Eje Uno Norte, Eje Central y Anillo de Circunvalación. Mientras que Eme Mala Fe se presentó en Tepito.

Sin embargo, por esta movilización, 169 motocilistas fueron detenidos y alrededor de 80 motocicletas y 3 automóviles fueron asegurados.