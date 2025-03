Hoy jueves 13 de marzo, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio; los usuarios del transporte público reportan retrasos en la Línea 2 y Línea 3 cerca de las 8 de la mañana.

Después de las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó un flujo de menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas, hecho que generó numerosos reportes de rechazo.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), cabe decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 13 de marzo.

Hoy jueves 13 de marzo, la Línea 2 del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio desde antes de las 7 de la mañana; el personal del STC explicó que las demoras se deben a que existe alta afluencia de pasajeros.

No obstante, las quejas en redes sociales persisten cerca de las 8 de la mañana:

Por su parte, esta fue la respuesta oficial del Metro CDMX:

La Línea 3 del Metro CDMX también se ve afectada hoy jueves 13 de marzo, según los reportes de usuarios que se manifiestan en redes sociales desde las 6 de la mañana.

"Buen día, línea 3 del metro, más de 10 min qué llego el metro y no abre sus puertas para que la gente pueda subir. El personal no brinda información. No está prendido el letrero de que no se dar servicio de ese Metro“.

Usuario del Metro