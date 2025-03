Hoy lunes 10 de marzo, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) ve afectado su servicio; esta mañana se reportan retrasos en la Línea 3 y en la Línea 6 después de las 8 de la mañana por el desalojo de dos unidades.

Después de las 7:30 de la mañana, el reporte diario del Metro CDMX indicó un flujo de menos de 6 minutos para abordar un convoy en todas sus rutas, hecho que generó numerosos reportes de rechazo.

Adicionalmente y ante las dudas de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), cabe decir que la estación Zócalo de la Línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio hoy 10 de marzo.

Hoy lunes 10 de marzo, la Línea 3 del Metro CDMX cuenta con retrasos en su servicio desde las 7:30 de la mañana; el personal del STC explicó que las demoras son ocasionadas por el desalojo de un convoy.

No obstante, las quejas de los usuarios persisten cerca de las 8 de la mañana:

Y esta fue la respuesta oficial del Metro CDMX:

La Línea 6 del Metro CDMX también se ve afectada hoy lunes 10 de marzo, según los reportes de usuarios que se manifiestan en redes sociales después de las 7 de la mañana.

"No mientan llevo 10 min en la estación martín carrera, no digan que son 5 min, creen que no trabajamos o qué“.

Usuario del Metro