Hoy 26 de septiembre se realiza la marcha para conmemorar los 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”; sigue en vivo el minuto a minuto de la manifestación.

La noche del 26 de septiembre de 2014, y la madrugada del 27, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron perseguidos, violentados, detenidos y desaparecidos por policías municipales, estatales, miembros de una célula delictiva y militares del ejercito.

A 10 años del terrible hecho, las investigaciones por el crimen de Estado no han concluido, no existe obtención de justicia y el paredero de 40 de los normalistas no es claro, pues solo han sido encontrados e identificados 3 estudiantes.

Ante todo esto, padres, madres y víctimas indirectas del caso Ayotzinapa marchan acompañados de estudiantes, colectivos, organizaciones y decenas de mexicanos y mexicanas que exigen un esclarecimiento de los hechos y la no repetición.

Marcha Ayotzinapa: Manifestación en la CDMX, rumbo al Zócalo

El crimen de Estado en el caso Ayotzinapa se conmemora con la marcha anual que realizan en la Ciudad de México (CDMX) hoy 26 de septiembre, además de actividades como mitines, protestas y más.

La manifestación de hoy 26 de septiembre está convocada a partir de las 16:00 horas, y será encabezada por padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

La marcha partirá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la CDMX, ubicado en Centro Histórico, y pasará por:

Avenida Paseo de la Reforma, pasando por Insurgentes y avenida Juárez

Eje Central

5 de mayo

Por la marcha se contempla el cierre de diferentes vialidades, por lo que se recomienta a las y los ciudadanos tomar alternativas viales, como:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Avenida Chapultepec - en ambos sentidos

Fray Servando Teresa de Mier - en dirección Eje 1 Oriente

José María Izazaga dirección Avenida Chapultepec

Circuito Interior - en ambos sentidos

Marcha Ayotzinapa: Recibirán con vallas a manifestantes en el Zócalo de la CDMX

A unas horas de la marcha por los 43 de Ayotzinapa, Palacio Nacional es protegido con doble barricada de vallas, ante la marcha de los normalistas de Ayotzinapa.

El recinto donde vive y trabaja el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el Zócalo de la CDMX, amaneció con vallas previo a la marcha con la que conmemoran 10 años del caso Ayotzinapa.

#CDMX



¡La calma que antecede a la tormenta!



Con doble barricada de vallas luce el

Zócalo para la marcha por los 10 años del levantón y desaparición de los 43 de Ayotzinapa



Normalistas buscan con ataque violento a Palacio Nacional darle su "despedida" a @lopezobrador_

Marcha Ayotzinapa: Proyectan nombres de estudiantes en Monumento a la Revolución

La noche del 25 de septiembre, a unas horas del 10 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las víctimas proyectaron sus nombres en el Monumento a la Revolución.

El acto fue organizado por familiares de los estudiantes desaparecidos, y en la proyección también se posaron las frases: unto a las frases “Nos faltan 43″ y “Fue el Estado” .

#Ayotzinapa10años



Proyectan los nombres de los 43 de Ayotzinapa en el Monumento a la Revolución.



Proyectan los nombres de los 43 de Ayotzinapa en el Monumento a la Revolución.

No olvidemos sus nombres. No olvidemos que sigue faltando verdad y justicia.

A continuación te dejamos el listado de nombres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014:

Abel García Hernández, desaparecido a los 21 años Abelardo Vázquez Penitén, desaparecido a los 19 años Adán Abrajan De la Cruz, desaparecido a los 24 años Antonio Santana Maestro, desaparecido a los 20 años Alexander Mora Venancio (Identificado), desaparecido a los 21 años Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido a los 19 años Bernardo Flores Alcaraz, desaparecido a los 21 años Carlos Iván Ramírez Villarreal, desaparecido a los 19 años Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, desaparecido a los 18 años César Manuel González Hernández, desaparecido a los 22 años Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre (Identificado), desaparecido a los 19 años Cristián Tomás Colón Garnica, desaparecido a los 18 años Cutberto Ortiz Ramos, desaparecido a los 22 años Dorian González Parral, desaparecido a los 19 años Emiliano Gaspar de la Cruz, desaparecido a los 23 años Everardo Rodríguez Bello, desaparecido a los 19 años Felipe Arnulfo Rosas, desaparecido a los 20 años Giovanni Galíndez Guerrero, desaparecido a los 20 años Israel Caballero Sánchez, desaparecido a los 19 años Israel Jacinto Lugardo, desaparecido a los 19 años Jesús Giovanni Rodríguez, desaparecido a los 21 años Jhosivanni Guerrero De la Cruz (Identificado), desaparecido a los 21 años Jonás Trujillo González, desaparecido a los 20 años Jorge Álvarez Nava, desaparecido a los 19 años Jorge Anibal Cruz Mendoza, desaparecido a los 19 años Jorge Antonio Tizapa Leguideño, desaparecido a los 20 años Jorge Luis González Parral, desaparecido a los 21 años José Ángel Campos Cantor, desaparecido a los 33 años José Ángel Navarrete González, desaparecido a los 20 años José Eduardo Bartolo Tlatempa, desaparecido a los 19 años José Luis Luna Torres, desaparecido a los 20 años Julio César López Patoltzin, desaparecido a los 25 años Leonel Castro Abarca, desaparecido a los 19 años Luis Ángel Abarca, desaparecido a los 17 años Luis Ángel Francisco Arzola, desaparecido a los 20 años Magdaleno Rubén Lauro Villegas, desaparecido a los 19 años Marcial Pablo Baranda, desaparecido a los 19 años Marco Antonio Gómez Molina, desaparecido a los 21 años Martin Sánchez García, desaparecido a los 20 años Mauricio Ortega Valerio, desaparecido a los 18 años Miguel Ángel Hernández Martínez, desaparecido a los 28 años Miguel Ángel Mendoza Zacarías, desaparecido a los 23 años Saúl Bruno García, desaparecido a los 18 años

Marcha Ayotzinapa: ¿Qué pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014?

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa salieron de la escuela para dirigirse a la CDMX, a la marcha que conmemora la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco.

Los estudiantes salieron de la escuela en dos autobuses Estrella Dorada, y después, robaron 3 camiones de la Central de Autobuses de Iguala, Guerrero, para regresar a Ayotzinapa y que más estudiantes los acompañaran a dicha manifestación.

No obstante, cuando avanzaron para salir de Iguala, Guerrero, los estudiantes fueron interceptados por policías municipales, y comenzaron las agresiones en su contra.

En tres puntos diferentes de Iguala, 5 autobuses fueron retenidos por las autoridades, quienes balacearon los vehículos, a los estudiantes y después realizaron detenciones arbitrarias en contra de los jóvenes de 2 camiones .

Tras las detenciones arbitrarias se realizó un nuevo ataque en contra de los normalistas que quedaron en el punto, en la calle Juan N. Álvarez, y que trataron de informar lo ocurrido, esta vez a manos de integrantes de la célula delictiva, Guerreros Unidos.

Los estudiantes fueron víctimas del ataque de los policías y de los criminales, otros más de desaparición forzada, pues tras su detención no se logró identificar a dónde fueron trasladados, y se presume que también asesinados .

A 10 años del hecho en donde existieron múltiples violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición y más delitos a manos de las autoridades, incluidos militares, las familias no han obtenido justicia.

Tras el paso de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se desconoce el paradero de 40 de las víctimas de desaparición forzada, no se sabe el móvil del crimen y han sido liberados muchos de los participantes en los hechos delictivos.

Las investigaciones se encuentran paralizadas ante la falta de cooperación de los detenidos y la negativa de las instituciones federales, como Sedena, de otorgar información que tienen en su poder y que ayudaría a esclarecer los hechos.

Hasta el momento hay 151 personas procesadas por el crimen, siendo:

134 civiles

16 militares

Entre los detenidos se encuentran el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y está prófugo de la justicia el director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio.