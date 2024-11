Maestros de Educación Media Superior bloquean los accesos a la Cámara de Diputados este martes 12 de noviembre; exigen que les otorguen mayores prestaciones.

Desde las 10:30 horas de este martes 12 de noviembre, Mastros de Educación Media Superior integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados.

El bloqueo se da para exigir la homologación de salarios y otras medidas que no se han cumplido y que fueron pactadas previamente.

Maestros de Educación Media Superior bloquean la Cámara de Diputados: Exigen mesas de diálogo

Desde días anteriores, circuló en redes sociales el comunicado con el que los maestros de diferentes instituciones de Media Superior c onvocaron a un bloqueo en la Cámara de Diputados hoy 12 de noviembre.

La convocatoria se realizó a las 08:00 horas de este martes, sin embargo, los accesos a la Cámara Baja se bloquearon a las 10:30 am.

En la manifestación participan profesores de:

CECYTE

Conalep

COBACH

Telebachilleratos

ICATS

El bloqueo convocado por el Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior (FNSEMS) se da para exigir a las autoridades federales la reanudación de las mesas de negociación, así como el pago de las Medidas del Bienestar y la Política Salarial.

En el bloqueo se encuentra la planta docente de la Educación Media Superior de diferentes entidades de la República, entre ellos:

Veracruz

Oaxaca

Michoacán

BLOQUEO A LA @Mx_Diputados .

Maestros de Educación Media Superior bloquean la Cámara de Diputados previo a comparecencia de funcionarios

El bloqueo en la Cámara de Diputados por parte de los Maestros de Educación Superior se da este martes 12 de noviembre, día en que está programada la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

El funcionario comparecerá ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público para aprobar el dictamen con el que se le ratificará en el cargo.

Además, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados se discutirá y aprobará el dictamen que reforma la constitución en materia de protección animal.

Bloqueo de Maestros de Educación Media Superior en la Cámara de Diputados: Son atendidos por Sergio Gutiérrez Luna

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que el bloqueo de los Maestros de Educación Media Superior se da para exponer sus demandas.

Señaló que “cada año se renuevan sus demandas y se atienden”, y afirmó que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, los está atendiendo. “Están en este momento atendiéndolos y más tarde iniciaremos la sesión” .

El diputado dijo que no conoce los antecedentes de las demandas de la planta docente, pero invitó a no ofrecerles lo que no se puede cumplir, “más en un momento en donde el presupuesto está muy ajustado”.

Agregó que pedirá que la Comisión de Presupuesto y Hacienda que los atienda, para revisar sus propuestas y peticiones.