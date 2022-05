En la CDMX, una madre encontró a su hijo tras 3 meses de búsqueda, y este 10 de mayo por fin se reencuentra con él.

Fue en plena celebración del día de las madres, que este 10 de mayo la madre de Ángel Iván volvió a reunirse con su hijo.

Ángel Iván se encontraba desaparecido desde el pasado 12 de febrero de 2022, cuando éste salió de su casa en la alcaldía de Coyoacán de la CDMX y ya no volvió.

Tras la desaparición del joven, la familia emitió un boletín de búsqueda para localizar a Ángel Iván.

A casi tres meses de búsqueda, la madre logró reunirse con su hijo, quien fue encontrado en el municipio de Tecámac en el Edomex.

Ángel Iván se hallaba en situación de calle, ya que éste dormía en las calles y vivía del alimento que le proporcionaran las personas locales.

El hombre, Ángel Iván, tiene 29 años y padece esquizofrenia, por lo que al dejar de tomar sus medicamentos para esta enfermedad, sufrió desorientación y ya no regresó a su casa.

El diagnóstico fue revelado por Arlet Almanza, quien labora en la Unidad de Prevención del Delito en Tecámac y dijo lo siguiente:

Hoy no circula CDMX: El 10 de mayo estos carros no podrán salir a celebrar a mamá

Ángel Iván fue localizado y trasladado a las instalaciones de Puerta Violeta; ahí, se le brindó atención médica y se buscaron indicios para dar con sus familiares.

Luego de que éstos confirmaran la identidad de su hijo, fue trasladado a su hogar, ubicado en la alcaldía de Coyoacán.

Arlet Almanza, de la Unidad de Prevención del Delito en Tecámac refirió que la madre había manifestado que ya no tenía esperanzas de encontrarlo con vida por su condición y por el tiempo que ya había transcurrido.

Además, señaló que de acuerdo con los familiares, ésta era la primera vez que Ángel Iván se extraviaba, por lo que sus padres estaban muy angustiados.

“La señora me refiere que no dormía, que no comía por la angustia que tenía de no saber de su hijo”.

Arlet Almanza