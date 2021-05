Mamá de niño golpeado no perdonó al luchador Einar “El Vikingo”

Jaqueline, madre del niño de 5 años que fue agredido por el luchador Einar “El Vikingo” en la Ciudad de México (CDMX), aseguró que nunca le otorgó el perdón al agresor, como lo sostuvo la Fiscalía capitalina.

Tras ser detenido por agredir al niño, Einar ‘El Vikingo’ fue puesto en libertad. La Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que la madre le había otorgado el perdón al luchador.

En un comunicado, la FGJ-CDMX señaló que, como parte de los mecanismos de justica restaurativa, decretó la libertad del luchador Einar “El Vikingo”, tras un acuerdo con la madre del niño.

Sin embargo, la madre del niño expresó que ningún momento le otorgó el perdón al luchador Einar ‘El Vikingo’ y decidió irse porque su hijo está muy asustado, en entrevista con Telediario.

“Me dijeron que él iba a salir libre, entonces dije -no tiene caso estar aquí y que mi hijo se esté desgastando. Porque la verdad mi hijo ya no quería entrar al médico, se aferraba a mí, ya no quería entrar ni con mi suegra, ni con mi abogada porque él estaba muy asustado (…)Nunca otorgue el perdón a luchador”

Madre del niño agredido