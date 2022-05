La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, encabezó la reinauguración de la estancia infantil ‘Karel’ en beneficio de las mujeres trabajadoras y madres de familia.

Lía Limón dijo que las estancias infantiles son una causa que forma parte de su defensa de las mujeres, sobre todo por los testimonios que ha escuchado de parte de ellas.

“No me voy a cansar, se los juro que no me voy a cansar, las estancias infantiles van a ser, toda la vida, una causa para mí” Lía Limón. Alcaldesa Álvaro Obregón

Luego de que al inicio de la actual administración federal se eliminaron las estancias infantiles, la maestra María Del Socorro Chong López dijo que se sintió mal moralmente por no poder seguir con el encargo que le dejó su hija de cuidar a los niños de otras madres.

“Cuando quitaron las estancias infantiles para mí fue algo muy fuerte, me sentía moralmente mal porque ya no podía seguir con el encargo que me dejó mi hija, hoy gracias a Lía Limón voy a lograr darles todo el amor y cariño”, abundó la maestra.

Y es que como en ese caso, Lía Limón resaltó que los hijos e hijas son lo más preciado de los padres.

Abundó que siempre buscarán que estén bien cuidados y en espacios seguros mientras ellos trabajan.

Lía Limón (Cortesía)

Lía Limón seguirá trabajando por recuperación de estancias infantiles

La alcaldesa de Álvaro Obregón señaló que seguirá trabajando para que los 330 mil niños que se quedaron sin estancia infantil puedan volver a tener ese beneficio.

Lía Limón reiteró “a las responsables no sólo las defiendo, las admiro porque están capacitadas, porque tienen mucha experiencia. Poder regresar el programa, aunque sea en este cachito que es Álvaro Obregón, es una alegría. Poco a poco se regresarán una a una hasta volver a atender a los 330 mil niños de todo el país”.

Resaltó que este programa se está dejando en manos de quienes ya lo tenían pues han demostrado que son garantía para su buen funcionamiento.

Y es que parte de ello es la capacitación a la que se someten y a la calidad en la atención que le brindan a los menores.