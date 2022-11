En su Primer Informe de Gobierno, Lía Limón aseguró que lo que se está haciendo en Álvaro Obregón se puede replicar en toda la Ciudad de México.

En diversos momentos de su Primer Informe de Gobierno, Lía Limón se pronunció por rescatar la CDMX del abandono para ofrecer calidad de vida a todos sus habitantes.

“Una gran alcaldía como esta, igual que todas en la ciudad, no merece un gobierno ausente. No merece tampoco un gobierno de ocurrencias y de proyectos inútiles, con gente sin experiencia y sujeta a la voluntad y el capricho de políticos autoritarios”

Lía Limón identificó en su Primer Informe de Gobierno que los principales problemas de los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón así como de la CDMX son la inseguridad y la crisis económica.

En ese sentido, expresó su rechazo a la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO.

“La Ciudad de México no puede ser aliada de la estrategia de abrazos y no balazos. Así como estamos blindado Álvaro Obregón, quiero blindar a toda la Ciudad de México. Porque la capital de todas y todos los mexicanos debe distinguirse por ser la más segura del país”

Para Lía Limón la CDMX tiene todo para destacar en crecimiento por lo que rechazó que a capital el país ocupe el lugar 31 a nivel nacional.

Para ello, la CDMX necesita un gobierno que plantee soluciones y proyectos que resuelvan los problemas de cara al 2050, como también comprometido con la inversión en infraestructura como es:

En materia de equidad de género, Lía Limón destacó que en la alcaldía Álvaro Obregón se implementan:

Lía Limón exhortó a los presentes a luchar para recuperar la ciudad porque sí hay de otra y en Álvaro Obregón se está demostrando.

“Hoy, con hechos, les digo que en esa ruta estamos y que, con resultados, ¡sí hay futuro!; Porque no nos detuvieron en campaña; no nos detuvieron en la transición; no nos detuvieron cuando nos limitaron presupuestalmente. no nos han detenido con la persecución y el hostigamiento de que somos objeto. Tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¡si se puede y voy a entregarlo todo para lograrlo!”

Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón