La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, realizó la firma del convenio con Fortaleza IAP, para el inicio de actividades de la Casa Aliada Vania, que tendrá el objetivo de atender a mujeres víctimas de violencia.

‘Nos queremos vivas y sin miedo’, expresó Lía Limón al enfatizar que Álvaro Obregón es la primera alcaldía en la Ciudad de México que pone en funcionamiento, con recursos 100 por ciento propios, un refugio temporal, gratuito y especializado.

Casa Aliada Vania brindará un modelo de atención integral para las mujeres que son víctimas de violencia por razones de género y que se encuentran en riesgo feminicida.

Aunado a ello, funcionará como un refugio que ofrecerá atención también para sus hijas e hijos que las acompañen.

“Es un orgullo aliarnos con Fortaleza, porque convertirá esta casa en un espacio que salva vidas, porque cuenta con 28 años de trabajo a nivel nacional e internacional y pertenece a la Red de Refugios, una de las organizaciones más sólidas del país.” Lía Limón

Nos queremos vivas y sin miedo.

A partir de hoy en Álvaro Obregón, tenemos a Casa Aliada Vania para atender a mujeres víctimas de violencia. Esta es una de mis causas de vida.#TuAlcaldíaAliada #Mujeres #Causa #Seguras #VivasNosQueremos pic.twitter.com/BCSzV3P0u1 — Lía Limón García (@lialimon) August 15, 2022

Yo no quiero cerrar los ojos ni maquillar la realidad, si hay más mujeres que quieran denunciar voy a dejar mi resto para combatir esta realidad: Lía Limón

Lía Limón reiteró a todas las mujeres que viven violencia en Álvaro Obregón a acercarse a Casa Aliada Vania, para que puedan empezar de cero y reconstruirse.

“Esto no tiene precio porque no hay nada que pague el salvar una vida. ¡Sepan que no están solas! Las puertas de esta alcaldía siempre estarán abiertas para atender casos a las víctimas de violencia que lo necesiten.” Lía Limón

Lía Limón - Casa Aliada Vania (Cortesía )

Finalmente, Lía Limón explicó que la política de género en la alcaldía que encabeza es integral y circular, lo que demuestra que “somos una alcaldía aliada de las mujeres”.

Este esfuerzo no es aislado: se suma a la Tarjeta Aliada, los Puntos Violeta, a la Línea Aliada y a Contacto Mujer.” Lía Limón

Por su parte, Leticia Hernández Bolaños, directora general de Fortaleza IAP, destacó que hasta el momento los Refugios en México son el mecanismo mejor articulado para garantizar la seguridad de quienes han sido víctimas de violencias y prevenir feminicidios.

Lía Limón - Casa Aliada Vania (Cortesía )

Asimismo, durante su intervención, la mamá de Vania, quien fue víctima de feminicidio, hizo un llamado a todas las autoridades para proteger a las mujeres, para que no tengan una vida de maltrato, ni ellas ni sus hijos.

“Sepan que el amor no es violencia, no restringe, no maltrata. Sepan que solo tenemos que alzar la voz y que ¡ni una más!”, exclamó la activista.

En respuesta, la alcaldesa Lía Limón hizo hincapié que la Casa Aliada se llama Vania para que estas situaciones brutales no se vuelvan a repetir, porque hacer memoria es hacer justicia.

A la firma de convenio asistieron Víctor Leyva, el desarrollador que rehabilitó las instalaciones de la Casa Aliada Vania en forma gratuita, Estela del Toro Cruz, Presidenta de FORTALEZA IAP; Leticia Hernández Bolaños, Directora General de FORTALEZA IAP, así como las diputadas:

Claudia Montes de Oca del Olmo

Ana Villagrán Villasana

Polimnia Romana Sierra Bárcena

Luisa Gutiérrez Ureña

Frida Jimena Guillen.

Las concejalas Liliana Montaño González, Ileana Jiménez Naranjo, Kenia García Lara

Y las empresarias Rosario Brindis Álvarez y Celina Saavedra Ortega; y Carla Pilgram de ¡Hola, Soy Violeta!, y Arcelia Reyes Rodríguez del Frente Nacional por la Sororidad.