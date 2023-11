Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, informó que durante los dos años que lleva de gobierno se han invertido 210 millones de pesos en prevención y erradicación de la violencia de género, así lo manifestó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Estas inversiones han tenido el objetivo de que las mujeres se alejen de los círculos de violencia y ello responde al llamado que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a todos los gobiernos para invertir en políticas de género.

Por ello cuestionó a mujeres aspirantes a candidaturas y gobernantes qué han hecho por otras mujeres.

Lía Limón dijo que uno de cada 10 pesos de gasto operativo se va a políticas en beneficio de las mujeres.

“En Álvaro Obregón las mujeres son nuestra prioridad y lo demostramos destinando uno de cada 10 pesos del gasto operativo a ellas. Amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Y le pregunto a otras mujeres que gobiernan: ¿tú que has hecho por ellas?”

Lía Limón. Alcaldesa Álvaro Obregón