El pasado domingo 1 de septiembre ocurrió el sexto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero tras el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) reportan el robo masivo de celulares.

La asistencia al sexto informe de Gobierno fue nutrida tanto de sus simpatizantes como de otras protestas que ocurrían a su al rededor.

Pero debido al gran aforo que generó mencionan que algunas personas aprovecharon la ocasión para cometer actos ilícitos como el robo de pertenencias de los asistentes al mitin.

Informe de AMLO: Simpatizantes de la 4T se desisten en denunciar robo masivo de celulares

Al terminar el mitin de AMLO en el Zócalo de la CDMX se reportaron una serie de robos masivos por parte de personas organizadas que sacaban los celulares de los asistentes sin que se dieran cuenta.

Sin embargo, un reporte de Telediario menciona que las mismas víctimas se organizaron y lograron detener a al menos tres personas que estaban cometiendo estos robos.

Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital tuvieron que intervenir y detener a los presuntos ladrones, pero solicitaron a los afectados realizar su denuncia correspondiente para que pudieran ser procesados.

No obstante, al momento de denunciar, las víctimas decidieron no hacerlo debido a que aseguraban que no tenían en tiempo porque algunos de ellos eran originarios de otros estados y tenían que volver a sus lugares de origen.

Otros simplemente por la desconfianza en las autoridades decidieron retirarse, pese a ello se reportó que fueron detenidas tres personas.

Informe de AMLO: SSC detiene a tres personas por robo de celulares

En una tarjeta informativa, la SSC explicó que detuvieron a tres personas, dos ellas menores de edad, que posiblemente despojaron de un dispositivo móvil a un ciudadano, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detalló que uniformados que realizaban funciones de seguridad y vigilancia en las calles Palma Norte y 05 de Mayo, en la colonia Centro Histórico , fueron requeridos por un hombre de 75 años de edad que asistió al mitin de AMLO, y fue víctima de robo.

El afectado señaló que una mujer lo despojó de su teléfono celular, le dio alcance y en ese momento, la posible implicada, pasó el dispositivo móvil a otras dos personas, mismas que señaló y se encontraban en el sitio retenidos por más asistentes del evento.

Los uniformados de manera inmediata intervinieron, controlaron la situación y les realizaron una revisión de seguridad, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual les hallaron un dispositivo móvil, que el afectado reconoció como de su propiedad.

Por lo anterior, la mujer de 32 años de edad, junto con dos adolescentes que dijeron tener 17 y 16 años, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.