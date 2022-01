El 29 de enero de 2015 , a las 7:15 de la mañana, una pipa de gas explotó mientras surtía al Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa; a 7 años, la atención médica a la comunidad sigue pendiente.

Hoy, sábado 29 de enero de 2022, se cumplen 7 años de la explosión en lo que era el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, mismo que colapsó y dejó cinco personas muertas -dos bebés y tres enfermeros-, y más de 70 lesionados.

¿Qué ha pasado desde entonces?

La construcción del nuevo hospital general estuvo detenida por varios años,

Las víctimas no recibieron lo prometido

El mercado de Contadero no ha vuelto a ser el mismo

La comunidad aún no tiene garantizado su derecho a la salud

Construcción del hospital que reemplazará al Materno Infantil en Cuajimalpa (Nancy Gómez / SDPnoticias)

¿Qué pasó en el Hospital Materno de Cuajimalpa?

El 29 de enero de 2015 apenas comenzaba el turno matutino en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa cuando a las 7:15 horas, una pipa de gas de la empresa Express Nieto explotó mientras lo abastecía.

Ubicado en la comunidad de Contadero, el 70% del hospital colapsó y la misma explosión ocasionó graves daños en el mercado contiguo.

Murieron cinco personas:

Enfermera Mónica Orta

Enfermera Ana Lilia Gutiérrez Ledesma

Camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz

En su momento, tras la explosión, el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza, dio una cronología de los hechos que comenzó cuando los trabajadores de la empresa Gas Express Nieto llegaron al hospital.

De acuerdo con esta versión, los trabajadores subieron al primer nivel para suministrar el gas pero se percataron de una fuga en la válvula de la pipa, por lo que regresaron al camión para controlarla pero no lo consiguieron.

Ese día, los tres operadores de la pipa de gas fueron detenidos mientras eran atendidos por las quemaduras que sufrieron. Además, se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Días después, la procuraduría dijo que explosión en el Hospital Materno Infantil en Cuajimalpa fue generada por una falla en la pipa, en el sistema de trasiego de la válvula de purga, y que sólo permanecía detenido el chófer.

También, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, había declarado que la reconstrucción del hospital sería inmediata y destinarían 500 millones de pesos, pero no sucedió.

Desde la tragedia han pasado 7 años en los que la alcaldía Cuajimalpa no tiene hospital y sus habitantes deben viajar largas distancias para recibir atención médica.

Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa tras la explosión el 29 de enero de 2015 (Iván Stephens)

La urgente necesidad de un hospital en Cuajimalpa

Vecinos de Contadero y locatarios del Mercado contiguo a lo que era el Hospital Materno Infantil, expusieron a SDPnoticias la urgente necesidad de un hospital que les garantice ser atendidos.

María tiene un local de dulces en el Mercado Contadero, tiene más de 70 años y casi la mitad se la ha dedicado a su puesto; reconoce que lo ocurrido con el hospital afectaron las ventas pero sobre todo, la falta de atención médica.

“Es necesario para nosotros en el mercado pero no solo es eso. Aquí en El Contadero hay una zona residencial que tiene la capacidad para pagar servicios privados de salud, pero muchos más no tenemos ni estamos asegurados”. María

Juan Suárez también es locatario del mercado y habitante de la comunidad desde hace más de 40 años; él vende cócteles de fruta desde que Miguel de la Madrid “repartió” los locales.

El señor Juan coincidió con su vecina, dijo que sin el hospital no tienen trabajo, no se vende y no entra gente: “la gente de Contadero se va por otra parte a comprar, nos alivianaba la clientela del hospital”.

“Un hospital aquí hace falta bastante. Yo no tengo seguro, antes tenía seguro popular y si nos atendían, pero ahorita no tenemos nada, tenemos que acudir a un particular”. Juan Suárez

Juan recordó que la reconstrucción del mercado también les costó pues los meses posteriores a la explosión, el “eterno” alcalde Adrián Ruvalcaba se negaba a realizarlo a pesar del pago de la gasera para su construcción.

Pasillos del Mercado Contadero (Nancy Gómez / SDPnoticias)

Y es que en agosto del mismo 2015, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México informó que la empresa Gas Express Nieto pagó una indemnización de 66 millones 531 mil 164 pesos por los daños ocasionados tras la explosión.

La gente del mercado realizó por un año entero paros y protestas hasta que lograron recuperar su patrimonio aunque “mal hecho”: “los locales son desechables, les pedimos hacerlo a pie de calle pero hicieron puras porquerías, está medio escondido”, dijo Juan.

El Mercado Contadero se ubica en la avenida 16 de Septiembre, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a un costado de donde se está construyendo el hospital y cerca de tres escuelas: un kínder, primaria y secundaria.

Miriam y Graciela, vecinas de Contadero, expresaron que para la comunidad es urgente el hospital porque en una emergencia “no sabemos para donde correr’'.

Ellas explicaron que quienes se oponían a la construcción del hospital eran los “colonos”, habitantes de la alcaldía con posibilidades económicas para tener servicio médico privado:

“Aquí es una zona de recursos, ellos tienen para irse a otra clínica y son los mismos que no vienen al mercado, son de ‘súper’ (...) con la pandemia, la necesidad de un hospital se volvió más grave”. Miriam y Graciela

Vista de la construcción del nuevo Hospital General de Cuajimalpa desde Mercado Contadero (Nancy Gómez / SDPnoticias)

Los retrasos, la consulta y el avance a un nuevo hospital en Cuajimalpa

De acuerdo con los testimonios de vecinos de Contadero, la construcción del nuevo hospital de Cuajimalpa comenzó en marzo de 2021 y desde entonces no se ha detenido, pero los años anteriores, era intermitente la actividad.

Y es que en enero de 2016, un año después de la explosión, la Secretaría de Obras dio el banderazo para “iniciar” oficialmente la obra, según iban a terminar en 18 meses pero la licitación fue publicada hasta septiembre siguiente.

Dos años después, en enero de 2017, inició la construcción en lo que era el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa pero meses después la obra se detuvo supuestamente por la falta de recursos, por lo que la empresa constructora canceló el contrato.

Se tuvo que publicar otra licitación que tenía el objetivo de concluir el hospital en 2019, aunque aquí lo que paró la construcción fue que un grupo de vecinos de Contadero interpuso un amparo.

Alegaban que no se les consultó sobre si querían o no un nuevo hospital, que afectaría al medio ambiente por la cercanía al río de Tacubaya y que habían violaciones al uso de suelo.

Este amparo fue admitido por un juez que otorgó la suspensión definitiva del proyecto pero al mismo tiempo el gobierno de la Ciudad de México interpuso un recurso de apelación para demostrar que la construcción era legal.

Cuando Claudia Sheinbaum llegó al gobierno capitalino dijo que iba a destinar 600 millones de pesos a distintas construcciones del sector salud, incluyendo el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

En enero de 2015 cuando comenzó la remoción de escombros del hospital en Cuajimalpa (Saúl López)

Y en diciembre de 2019 se realizó la consulta en la comunidad de Contadero, donde la mayoría de sus habitantes votaron a favor de la construcción y de la creación de una mesa de seguimiento que vigilara se respetaran sus derechos.

“Una vez que la comunidad aprobó la construcción, se hicieron varias peticiones que el gobierno de la ciudad debe cumplir y que la mesa de seguimiento debe vigilar, cómo evitar el ambulantaje y la expropiación de predios”. Bernardo Granados, colectivo Vecinos Unidos por Contadero

Bernardo Granados, del colectivo Vecinos Unidos por Contadero e integrante de la mesa de seguimiento, dijo que a partir de 2019, la construcción estuvo detenida por año y medio, debido a amparos .

Estos recursos los habrían presentado un grupo de vecinos que alegaban la falta de un estudio de impacto ambiental, sin embargo, los amparos fueron desechados y una vez que se levantó la suspensión, las obras de construcción se reanudaron en marzo de 2021.

Y es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien se ocupa de la construcción del Hospital General de Cuajimalpa, con una inversión de 450 millones de pesos y actualmente, con el 60% de avance.

Se espera que el hospital que sustituirá al Materno de Cuajimalpa sea inaugurado a principios del segundo semestre de este 2022 con:

Capacidad para 60 camas

4 especialidades básicas: Gineco Obstetricia, Cirugía General, Medicina Interna y Pediatría

4 especialidades de apoyo: Ortopedia, Neurología Maxilofacial, Medicina Preventiva y Planificación Familiar

Auxiliares diagnóstico con Imagenología, Rayos X, Ultrasonido, tomografía

Laboratorio Clínico, Auxiliares de tratamiento, Urgencias y consultorios de valoración

Sala cirugía y endoscopias

Tococirugía, sala de labor, de expulsión y de tococirugía, y Quirófano

¿Y las víctimas de la explosión del Hospital de Cuajimalpa?

La construcción del nuevo Hospital General de Cuajimalpa avanza pero, ¿qué pasó con las víctimas de la explosión ? Murieron cinco personas y 70 más resultaron lesionadas.

María de Lourdes Ramírez es mamá de Mónica Orta Ramírez , una de las dos enfermeras que murieron el 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno Infantil rescatando a los bebés.

En entrevista con SDPnoticias, la mamá de Mónica reveló que el apoyo prometido a sus tres nietos nunca fue entregado por el gobierno del Estado de México, pues la familia es del municipio de Tlalnepantla.

Y es que en febrero de 2015, Eruviel Ávila , quien era el gobernador del Edomex, dijo que daría becas a los tres hijos de la enfermera Mónica Orta Ramírez.

Ávila le aseguró a la familia que los tres hijos de Orta Ramírez, en ese entonces de 8, 7 y año y medio de edad, recibirían becas escolares “hasta que tengan un título” pero no sucedió.

Amigos y familiares de los trabajadores que murieron tras explosión del hospital materno infantil de Cuajimalpa (Saúl López)

Mónica Orta Ramírez murió la noche del 3 de febrero por la gravedad de las lesiones que sufrió; la enfermera salvó a uno de los bebés que se encontraban en el hospital.

“Mi hija era de muy buen corazón, era la enfermera de la colonia y aceptó trabajar hasta allá porque solo eran tres días a la semana, los demás podía pasarlos con sus hijos”. María de Lourdes Ramírez