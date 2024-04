Hoy no circula sabatino CDMX: Con la meta disminuir el impacto ambiental en la zona del Valle de México, los carros que tengan este engomado no deben salir a la calle.

Este sábado 13 de abri 2024 , la circulación de automóviles en la demarcación capitalina será controlada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Así pues, por el programa Hoy no circula sabatino de CDMX, algunas unidades tendrán que quedarse en casa y contribuir al menor tránsito en las 16 alcaldías.

¿Cuáles son los carros y el engomado que no deben salir a la calle? Toma nota y evita contratiempos y multas atendiendo a las indicaciones en CDMX.

Los carros con este engomado no deben salir a la calle por jornada Hoy no circula sabatino CDMX

A través de un comunicado, CAMe informó que por el programa Hoy no circula sabatino en CDMX del 13 de abril, los carros con este engomado no deben salir a las calles capitalinas:

Holograma: 1

Terminación de placa: par

Holograma: 2

Terminación de placa: indistinta/todas

Dichos carros no están autorizados a transitar en las vialidades públicas por el Hoy no circula sabatino de CDMX en un horario de las 05:00 hasta las 22:00 horas del 13 de abril 2024.

Asimismo, añadió CAMe, el programa el programa de circulación vehicular será aplicable con sus consecuentes multas y sanciones en las 16 alcaldías de CDMX.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/GMeOWBDaoN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 7, 2024

Hoy no circula sabatino CDMX: ¿De cuánto es la multa por salir a la calle con engomado no autorizado?

De acuerdo con el programa Hoy no circula sabatino CDMX, en caso de que los conductores no respeten las restricciones de salida, son declarados como acreedores de una multa.

La cual, como estipula la normativa capitalina, puede ir de los 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.2 pesos por evadir las indicaciones este sábado 13 de abril 2024.

Alcaldías de CDMX donde es válido el Hoy no circula sabatino CDMX

Este 13 de abril, el programa Hoy no circula sabatino CDMX es válido en un horario de 05:00 hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital :

Azcapotzalco Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

Mismas en donde también son aplicables las multas por la evasión de las indicaciones del Hoy no circula sabatino CDMX establecido para este 13 de abril.