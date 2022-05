Este viernes las autoridades de la CDMX anunciaron la activación de la fase 1 de la Contingencia Ambiental debido a la mala calidad del aire, por lo cual se ponen en marcha una serie de medidas como el hoy no circula.

Debido a la activación de la fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, mañana sábado 21 de mayo se restringirá la circulación de diferentes automóviles.

En caso de que el anuncio te haya tomado por sorpresa y no sabes si mañana 21 de mayo podrá salir usar tu automóvil debido al hoy no circula, te contamos todo lo que debes saber.

Hoy no circula (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Hoy no circula: ¿Cuáles son los autos que no circulan mañana sábado 21 de mayo?

Según el comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el boy no circula de mañana sábado 21 de mayo se mantendrá vigente desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

Como parte de la activación del hoy no circula, son los siguientes autos los que no podrán circular durante el lapso de tiempo mencionado, para reducir la mala calidad del aire:Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00″, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .

terminación de . Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR .

. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Estos autos sí podrán salir a la calle pese a la activación del Hoy no circula

Cabe destacar que la activación del hoy no circula por la fase 1 de la Contingencia Ambiental también contempla exenciones para diferentes autos, aunque sean parte de la lista previa.

En ese sentido, la información de la CAMe apunta que los autos que con las siguientes características sí podrán salir a la calle a pesar del hoy no circula doble.