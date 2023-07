Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, le sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomarse un ‘té de tila’, porque aseguró que Va por México le ganará la CDMX a Morena en la próximas elecciones 2024.

Tras su destape como candidato de Va por México a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Santiago Taboada agradeció a AMLO por ‘la propaganda’ que le hizo en su conferencia mañanera, pero le pidió ‘serenarse’ con sus ataques.

“Le agradecemos al presidente la propaganda gratuita que nos hace y que se serene... que se eche un tecito de tila, porque le vamos a ganar”, expresó este martes en conferencia de prensa el alcalde panista de Benito Juárez.

Ayer, lunes 10 de julio, AMLO destapó a Santiago Taboada como el candidato de Va por México a la jefatura de gobierno de la CDMX al señalar que ello se decidió en la misma consulta en la que se eligió a Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial de la oposición.

“Sí, ese es (el que será el candidato de la oposición en la CDMX). El de Benito Juárez. Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xóchitl... como originalmente estaban pensando en Xóchitl para la Ciudad, acuerdan que el delegado de la Benito Juárez... a pesar de los escándalos de corrupción” AMLO

Santiago Taboada presume ser el único que le ganó en votos a AMLO en las elecciones de 2018

El alcalde Santiago Taboada presumió haber sido el único candidato que le ganó a AMLO en número de votos recibidos durante las elecciones de 2018.

“Nada más le recuerdo, el único candidato que le ganó al presidente en el 2018... ningún otro territorio, fue tu servidor en Benito Juárez. Y que le vamos a volver a ganar”, dijo Santiago Taboada.

A su vez, también recordó los triunfos de la oposición en las elecciones 2021, cuando Va por México ganó 9 de las 16 alcaldías de la capital del país.

“Ya le ganamos en el 21 y que no nos preocupa, porque no es la primera vez que lo hace en esta obsesión que tiene en Benito Juárez” Santiago Taboada. Alcalde de Benito Juárez

Alcaldes de oposición acuerdan ir en unidad rumbo a las elecciones 2024; no quieren perder la oportunidad de ganar la CDMX, dice Santiago Taboada

Ocho de los 9 alcaldes de oposición se reunieron este lunes 10 de julio en un Café de la CDMX con el objetivo el establecer acuerdos rumbo a las elecciones 2024.

Sobre ello, Santiago Taboada afirmó que en la reunión con alcaldes acordaron ir juntos rumbo a 2024, así como ponerse al tanto de cómo iban sus proyectos en sus respectivas alcaldías.

Reconoció que no es un secreto su aspiración por la jefatura de gobierno de la CDMX, así como tampoco la de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa; no obstante, señaló que tienen claro que ‘irán juntos’, pues no quieren perder la oportunidad de ganar la CDMX.

“Como lo saben y no es secreto, Lía ha manifestado una aspiración, Adrián ha manifestado una aspiración, yo he manifestado mi aspiración; y nosotros tenemos claro una cosa, que vamos a ir juntos, que no nos vamos a pelear que no vamos a perder la oportunidad de ganar la CDMX” Santiago Taboada