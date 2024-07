¿Excelente ambiente laboral? El Congreso CDMX fue escenario de una acolara discusión donde un diputado mandó a callar a otro en plena transmisión en vivo.

“Yo creo que te tienes que callar ya, ¿no?”, se escuchó decir a Gonzalo Espina, ex diputado del PAN, cuando el legislador Javier Ramos exponía sus argumentos en el debate .

La Sesión de Conferencia terminó en gritos e irreverencias, por lo que ya no se pudo votar a favor del orden del día cuyo tema más importante sería la tipificación del transfeminicidio.

Pese a este desempeño en el Congreso CDMX, trascendió que los diputados se aprobaron un bonito de más de dos millones de pesos.

El 17 de julio se llevaba a cabo con normalidad la Sesión de Conferencia del Congreso CDMX vía Zoom, hasta que el diputado Javier Ramos, del Partido Verde, pidió participar en el debate.

El diputado criticó que los temas a tratar en la sesión virtual no hayan sido acordados previamente por todos los legisladores que participarían en el encuentro.

Aunque Javier Ramos siguió con su intervención, fue abruptamente interrumpido por Gonzalo Espina, quien le gritó “Yo creo que te tienes que callar ya, ¿no?”.

La presidenta de la Sesión de Conferencia, Gabriela Salido, pidió a Gonzalo Espina que no interrumpiera puesto que la sesión es un ejercicio para escuchar.

“No, a mí no me puedes callar, a mí no me puedes callar, yo soy diputado, a mí no me puedes callar”, respondió Gonzalo Espina a la presidenta de la Sesión.

Javier Ramos intento seguir con su argumento, pero fue nuevamente callado con “¿Qué no entendiste que te calles?”. Ante la evidente falta de dialogo, se optó para que la sesión fuera pospuesta.

En el ⁦@Congreso_CdMex⁩ así el nivel de los debates. Hace unos minutos, al discutir el orden del día del extraordinario que se realizará mañana, un impertinente y grosero ⁦@gonzalo_espina⁩ interrumpió a un sorprendido Javier Ramos (PVEM), ante la impavidez del resto pic.twitter.com/0Bsj7aYU3J — CapitalCDMX (@CapitalMX_) July 18, 2024

Diputados del Congreso de la CDMX se aprueban bonito de 2.5 millones de pesos

Diputados del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) recibirán un bonito de 2.5 millones de pesos, con motivo del fin de la II Legislatura en 2024.

De acuerdo con el Reforma, los legisladores tendrán dicho bono a pesar de la poca productividad del Congreso CDMX que se ha visto reflejada en sesiones sin cuerdos, como la demostrada en la discusión iniciada por Gonzalo Espina contra Javier Ramos.

Lo anterior porque en diciembre de 2023 los diputados decidieron incluir un artículo transitorio para garantizar el recurso de “la despedida” en el Paquete Económico para 2024, promovida por el morenista Víctor Hugo Lobo Román.

El recurso que recibirán los diputados comenzó a llegar luego del primer trimestre. El Reforma dijo que el proceso de liquidación se dividió en ocho entregas: “Cada una de 312 mil 500 pesos, sumando un total de 2 millones 500 mil pesos”.