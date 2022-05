Luego de que un estudiantes de la secundaria 88 en la Ciudad de México (CDMX) fueran amenazados con una balacera; buscan que el agresor vaya a terapia.

La mañana de este 30 de mayo, padres de familia de la secundaria 88 iniciaron una reunión con las autoridades del plantel para pedir mayor seguridad y terapia para el menor.

Asimismo, aseguraron que expulsarlo no es una solución, pues que el niño no vaya a la escuela no soluciona el problema.

Cabe destacar que la escuela secundaria 88 Doctor Nabor Carrillo Flores, en la colonia Jardín Balbuena, continúa con las clases de manera normal, pero la mayoría de los estudiantes no han acudido, pues sus padres prefieren que pierdan el año si no sienten seguridad.

Luego de la amenaza de un tiroteo por parte de un estudiante de segundo grado de la secundaria 88 en CDMX, Emiliano “N”, los padres y estudiantes, pidieron terapia para el adolescente de 13 años.

De acuerdo con el menor, la pistola con la que aseguró que mataría a todos y luego a sí mismo, pertenece a su padrastro.

La secundaria 88 pidió a los padres de familia firmar una circular en la que autorizan que se realice de forma cotidiana la revisión de mochilas.

Sin embargo, no consideran que esta sea una manera de garantizar la seguridad , pues Emiliano “N” ya había ingresado una navaja dentro de una de sus calcetines, debajo de su pantalón.

Una madre aclaró para Así las cosas que el adolescente ya había ingresado una navaja y en dos ocasiones un arma, por lo que los papás se encuentran muy preocupados.

“En una semana trajo una navaja. Se le avisó a la directora (y) no nos hizo caso. Entró con una pistola, se le avisó a la directora y no nos hizo caso. Hubo una tercera ocasión en que entró un arma. Francamente los papás ya estamos muy alarmados” madre de familia

Padres de familia de la secundaria 88 de la CDMX amenazan con cerrar Fray Servando

Por otra parte, los padres de familias de los estudiantes de la secundaria 88 de la CDMX, ubicada en la colonia Jardín Balbuena, amenazaron con cerrar Fray Servando Teresa de Mier o el Viaducto.

Los padres aseguraron que tomarán alguna de estas vías si no obtienen respuestas favorables a sus peticiones para obtener seguridad para sus hijos.

Recordó que a través de grupos de WhatsApp de los padres y los estudiantes se difundieron capturas de pantalla de las amenazas del niño sobre iniciar un tiroteo en el que mataría a quien pudiera y luego se dispararía.

Además, aseguró que su hermana fue amenazada, igual que su sobrina desde redes sociales, por lo que la adolescente no ha sido enviada a la escuela por su seguridad.

“En este caso mi hermana…como vocal ya fue amenazada y mi sobrina hoy ya no vino porque a ella en sus redes también ya la están amenazando” Madre de familia

Por ello, aseguraron los padres que cerrarán alguna de las vialidades principales cercanas para exigir que se brinde atención médica al menor que amenazó, pues se debe ver por la salud y seguridad de Emiliano “N”.

Además, recordaron que el adolescente fue suspendido la semana pasada pero ha hecho amenazas a sus compañeros desde redes sociales por lo que temen que ocurra algo a la hora de la salida.

Por otra parte, la madre de familia aseguró que la secundaria 88 ya tenía problemas sobre tocamientos de los estudiantes de tercero a los de segundo y primero en los baños del plantel.

Problema que tampoco ha sido solucionado por las autoridades escolares, denunciaron.