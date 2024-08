Este Sanborns en un icónico edificio de 1865 en CDMX cerró para siempre

SANBORNS BOKER 🦉 ✨️ Un día caminaras por el centro Histórico y voltearas a ver el edificio de Roberto Boker mejor conocido como Sanborns Boker ese icono lugar donde probablemente conociste el amor , la tristeza , la amistad , la hipocresía, la injusticia , la ironía...las risas , el compañerismo etc etc etc y que si fuiste parte de él sabes que te dio las bases para estar en donde estas hoy ; hayas ó no permanecido en la empresa . Uno de los Sanborns más renombrados y conocidos en México , no solo por su arquitectura si no porque muchos años ; 46 para ser exactos fue el hogar de los Tecolotes 🦉 🦉 🦉 Asi que evidentemente todos los Sanborinos y publico en general tenemos una anécdota que contar en este lugar , una foto , una caricia , un desayuno ... en fin , mil historias que se llevó Boker en sus entrañas . En las últimas horas el cierre de Sanborns Boker a sido una de las noticias más sonadas en la CDMX, camarografos y reporteros han invadido últimamente las calles de Isabela Católica para cubrir esta nota , y es que si lo buscas en Google aun sigue apareciendo .... pero si vas a verlo simplemente ya esta cerrado . No dudo que en un futuro haya algún familiar , talvez un hijo ó tu herman@ menor al que quieras contarle cuando pases por ahí que tu fuiste parte de su historia y que al voltear a verlo este convertido en algo que simplemente no es lo que recuerdas en tu mente ...!! Y bueno lo prometido es deuda , para todos aquellas personas que tienen algo que contar a sus hijos , familiares ó amigos y para los Sanborinos Foráneos ó no , que NO lo conocieron ... Este fue el último día de Sanborns Boker !! Disfrútenlo , compartanlo , abran la caja de recuerdos y viajen a través de sus imágenes ❤️ Pinsot SH #Tecolotiando 🦉 🦉 🦉