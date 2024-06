A T E N C I Ó N ⚠️#MORENA AGANDALLA REPARTICIÓN DE PLURIS EN LA CDMX.



El @iecm bajo la presión obscena de #Morena sucumbe y le da 7 diputados pluris de más que de acuerdo a la LEY no le corresponden a los representantes del autoritarismo.



Arrebatan lo que la gente no les dió. pic.twitter.com/4oDnsu9DWm