Alessandra Rojo de la Vega, candidata de Va por la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc, dio un mensaje de agradecimiento a los vecinos que la apoyaron y votaron por ella.

Tras ganar las elecciones 2024, afirmó que los que ganó fue la paz, el progreso, y la seguridad.

La candidata de PAN, PRI y PRD aseguró que iniciará una nueva historia de progreso para las y los ciudadanos de la alcaldía “ya que juntos les dijimos basta a los malos gobiernos y por fin sacamos a los que tanto daño le hicieron a la Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega adelantó que en su administración las mujeres serán referente, serán fuerza, luz y cambio “aquí no llega una, llegamos todas”.

Al señalar que espera que sus oponentes la reconozcan como ganadora, y pidió a sus seguidores que no la dejen sola.

“Escuché sus peticiones y propuestas, no tengan duda, trabajaremos duro y en base a sus prioridades desde el primer día de mi gobierno, yo no sé fallar; solo les pido una cosa: no me dejen sola, porque voy a regresar y estar con ustedes para agradecerles y trabajar juntos para hacer la mejor alcaldía para vivir”

Alessandra Rojo de la Vega. Alcaldesa virtual en Cuauhtémoc