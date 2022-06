Por primera vez en el mes de junio 2022, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental y con ello el doble hoy no circula en la capital del país.

Te decimos qué carros no podrán circular este miércoles 8 de junio en la Ciudad de México (CDMX) así como el Edomex:

Los vehículos con holograma de verificación 2.

Los vehículos con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Holograma de verificación “0 y 00″, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos.

Los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2″.

El doble hoy no circula en la CDMX para este miércoles 8 de junio también aplica para el 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Pipa de gas / imagen ilustrativa (Edgar Negrete)

Tampoco pondrán circular los vehículos de carga local o federal con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex.

En cuanto al transporte de pasajeros, los taxis con holograma de verificación “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué carros sí podrán circular este 8 de junio?

Los carros que sí podrán circular este 8 de junio sin ningún tipo de restricción son:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos que porten holograma “00″ o “0″, excepto los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4.

Vehículos conducidos por personal de salud.

Vehículos con placas de discapacitado.

A estos también se suman los carros de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.