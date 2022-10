El pasado 18 de octubre, autoridades detuvieron a Fernando Villalobos, un médico interno de pregrado en el Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE, CDMX, presuntamente porque le hallaron jeringas en la mochila.

Un día después, el 19 de octubre, médicos residentes de dicho hospital ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero protestaron y bloquearon la avenida Instituto Politécnico Nacional para exigir la liberación de Fernando Villalobos.

Pero, ¿qué pasó?, ¿por qué el médico interno fue detenido?

Protesta por Fernando Villalobos

Médico detenido por llevar jeringas en su mochila en CDMX

El martes pasado, Fernando Villalobos fue detenido por la Policía Federal y trasladado al Ministerio Público de Tacubaya porque personal de vigilancia encontró en su mochila jeringas.

Aarón Rico, médico y representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado, dijo que a casi 48 horas de la detención de Fernando, aún no saben de qué se le acusa.

Y a través de un comunicado, la Asamblea Mexicana mencionada, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación y el Colectivo Médicos en Formación exigieron su liberación inmediata.

Pues explicaron que una de las funciones de los médicos internos es la toma de muestras de la gran cantidad de pacientes que llegan al hospital.

Lo que los obliga a portar en todo momento entre sus batas y mochilas el material para cumplir con las obligaciones, y que tampoco tienen espacio en el hospital para guardar sus pertenencias.

“Lo llevamos en nuestras bolsas o mochilas porque en el hospital no tenemos un lugar para guardar nuestras pertenencias. A cualquiera de nosotros nos pueden encontrar ese material u otros como gasas, apósitos o vendas. Son nuestra herramienta de trabajo”. Médicos residentes

Explicaron que como médicos en formación, en el último año de la licenciatura, deben cumplir un año como internos en algún hospital.

🚨Pronunciamiento de la @AMMEF_MEXICO @AMMIPmx en contra de la detención arbitraria del Médico Interno Fernando A. Villalobos. Solicitamos se ponga en libertad inmediata, urgen criterios y mecanismos claros para evitar estas situaciones se repitan. #SinFernandoNoHayMIPS pic.twitter.com/fs9Bh1A5tS — Dr. Hector Rossete (@HectorRossete) October 19, 2022

Y que en ese tiempo hacen guardias de hasta 36 horas continuas con actividades como la toma de muestras de sangre para estudios de laboratorio, apoyan en los quirófanos, en partos, y práctica de electrocardiogramas.

Generalmente, “nos queda algún material que sí, nos lo llevamos y al otro día regresamos con el mismo, para de inmediato ponernos a trabajar”.

Protesta por liberación del médico Fernando Villalobos

Ayer, 19 de octubre, los médicos internos del Hospital Regional Primero de Octubre protestaron sobre Avenida Politécnico Nacional, para exigir la liberación inmediata de Fernando Villalobos.

También reclamaron que las autoridades del hospital no hicieron nada para impedir la detención del joven médico y hasta ahora, no han emitido ningún pronunciamiento: “Somos médicos, no delincuentes”.

Las demandas de los médicos son:

La liberación inmediata de Fernando

El esclarecimiento de los hechos y una reparación integral para el médico detenido

Procesos y protocolos por parte de las universidades y los centros clínicos para evitar más detenciones

Que el Instituto Politécnico Nacional y el hospital se pronuncien por la detención de Fernando Villalobos

🚨AYUDA| Hay paro de actividad en Hospital ISSSTE 1ro de Octubre, donde Fernando Villalobos que es médico interno, fue arrestado en el hospital y presentado al MP, por llevar en su mochila material de toma de muestras utilizado en su labor del día a día.



Solicitan apoyo 👇🏻 pic.twitter.com/j8fikpRx02 — Dr. Hector Rossete (@HectorRossete) October 19, 2022

En julio pasado se reportó un caso similar al del médico Fernando, cuando María José, una médica residente fue detenida por llevar una jeringa con medicamento entre sus pertenencias.

Esto ocurrió en el Centro Médico Nacional La Raza, también en la CDMX y caso con el que los médicos residentes denunciaron jornadas de hasta 36 horas y malas condiciones para realizar sus labores.