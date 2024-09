El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) recibió otra vez una iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros, aunque no es la primera que se presenta en contra de este tipo de eventos.

A mediados de mayo, el Décimo Tribunal Colegiado negó de manera unánime la suspensión provisional que otorgó una jueza de Distrito en Materia Administrativa en contra de las corridas de toros en CDMX.

Sin embargo, el día 27 de dicho mes, se decidió la anulación de la suspensión definitiva, por lo que las corridas de toros continuaron en CDMX desde entonces, pese a las protestas de los activistas en contra del maltrato animal.

Corridas de toros: Congreso de CDMX recibe nueva iniciativa para prohibirlas

De acuerdo con El Universal, el Congreso de CDMX recibió una nueva iniciativa ciudadana que recaudó más de 30 mil firmas para intentar prohibir las corridas de toro en la entidad.

De acuerdo con lo señalado, la iniciativa busca reformar la Constitución de CDMX y su Ley de Espectáculos Públicos, que prohíban tanto las corridas de toros (incluyendo novillos) como peleas de gallos.

Al denominado espectáculo de las corridas de toros, con añadido del sufrimiento y posible maltrato animal, la iniciativa también busca prohibir:

cualquier festival taurino

peleas de gallos, ya mencionadas

jaripeos

charreadas

o espectáculos de entrenamiento

Otro argumento de la iniciativa es que las corridas de toros no son un negocio redituable ya que gastan hasta 951 mil pesos por cada una, pero sólo hay ganancia de 799 mil pesos.

De momento, la iniciativa contra las corridas de toros en CDMX no está disponible en la página del Congreso, sin embargo, no sería la primera que es propuesta por parte de los ciudadanos, aunque la anterior no procedió.

Congreso de CDMX recibe nueva iniciativa contra corridas de toros (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

En estos estados de México, las corridas de toros ya están prohibidas

El debate de las corridas de toros en México no es nuevo, y pese a que en CDMX se sigue intentando que prohibirlas de manera definitiva (lograron la suspensión desde marzo 2022 a enero 2024), hay estados que sí las eliminaron:

En 2013, Sonora prohibió las corridas de toros

un año después, el 31 de julio también lo hizo Guerrero

posteriormente Coahuila en 2015

Quintana Roo en el año 2019

y finalmente Sinaloa en 2022

Las corridas de toros fueron instauradas en México desde la Nueva España, celebrándose la primera en 1529 precisamente en CDMX, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Razón por la cual, tanto España como México son dos de los 8 países que todavía permiten las corridas de toros, considerándolas como un “bien cultural y material” y no maltrato animal.