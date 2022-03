Desde la cuenta de twitter de la alcaldesa de Álvaro Obregón y política del PAN, Lía Limón, con motivo del natalicio de Benito Juárez, se promovió el lema más célebre del personaje; sin embargo, su Community Manager lo citó mal.

El tuit reza: “entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”; cuando el lema original de Benito Juárez es “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La publicación del tuit va acompañado de un video en el que la alcaldesa Lía Limón dio un mensaje junto a un busto de Benito Juárez, que dijo, fue un regalo de su papá.

“Hoy que es el natalicio de Benito Juárez, me traje este busto, es un busto que me regaló mi papá hace ya varios años cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Me dijo que lo había acompañado en todos sus cargos públicos y me lo dio justamente para que me acompañara en los míos”

Lía Limón