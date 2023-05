La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aprovechó un foro de ONU Mujeres para arremeter contra la oposición en México por su supuesto “feminismo”.

Al ser cuestionada sobre si consideraba que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es machista o no, Claudia Sheinbaum expuso que durante la actual administración federal se ha dado más cargos públicos a las mujeres y se sacó de la manga la crítica contra el “feminismo” que dice profesar la oposición en la actualidad.

Este miércoles 31 de mayo se llevó a cabo el “Diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar”, encabezado por el gobierno de la CDMX, ONU Mujeres, Prisa Media y El País.

Claudia Sheinbaum acusa que oposición en México usa el feminismo contra Morena y AMLO

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó que la oposición en México sólo usa su supuesto feminismo para usarlo contra Morena y el gobierno que encabeza AMLO.

“El conservadurismo en México ha utilizado el feminismo como una lucha en contra de la democracia y crítica contra la cuarta transformación y lo que representa nuestro movimiento en términos de las grandes transformaciones”, sostuvo.

La mandataria capitalina recordó cuando el panista Diego Fernández de Cevallos llamó a las mujeres “viejerío” o Vicente Fox hizo lo propio al decirles “lavadoras de dos patas”, por lo que dijo no creerles que en la actualidad se asuman como defensores del feminismo.

“Aquellos que hablaban del ‘viejerío’ y un presidente en México, Fox, que nos dijo a las mujeres ‘lavadoras de dos patas’, hoy son los dos grandes defensores del feminismo, no me la creo, lo siento... no me la creo”, apuntó.

Claudia Sheinbaum consideró que la oposición usa el feminismo para atacar a “un gobierno que está mirando por los grandes derechos y por acabar con grandes privilegios”.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

Claudia Sheinbaum es una de las aspirantes a la candidatura de Morena en las próximas elecciones 2024.

De acuerdo con el tracking diario que realiza SDP Noticias y MetricsMX de hoy miércoles 31 de mayo, así va la intención del voto para los candidatos de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT: